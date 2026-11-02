Kongatják a vészharangot: Putyin ezzel mindent láthatna Európában, hatalmas előnyt szerezhetnek az oroszok

A Lengyelország és Litvánia közé ékelődött, erősen militarizált területen épülő létesítmény három, egyenként több mint ötszáz méter hosszú nyúlványból áll. Bár Moszkva hivatalosan nem erősítette meg az építkezést, Vaidotas Malinionis nyugalmazott litván parancsnok szerint egy olyan horizonton túli (OTH) radarról van szó, amely képes "belátni" a Föld görbülete mögé. A Gvardejszk közelében fekvő
bázis hatótávolsága eléri a háromezer kilométert, így nemcsak Ukrajnát, hanem Európa szinte minden szegletét lefedi.
A rendszer alkalmas a műholdas kommunikáció lehallgatására, valamint a repülőgépek és a ballisztikus rakéták észlelésére. A finn–lengyel ICEYE védelmi technológiai vállalat adatai szerint a komplexum elsődleges feladata az elektronikai felderítés és zavarás. Malinionis rámutatott, hogy a berendezés komoly előnyt jelenthet a támadó hadműveletek során a célpontok pontosításában, egy esetleges keleti irányú NATO-beavatkozás esetén pedig a csapatmozgások korai előrejelzésével értékes döntéshozatali időt nyerhet az orosz vezetésnek.
Evija Djatkovica lett geopolitikai elemző arra figyelmeztetett, hogy a régi szovjet technológia felélesztése a modern hadviselésben is komoly hátrányt okozhat a nyugati szövetségnek. Az új radar ugyanis segít Oroszországnak felszámolni az alacsonyan szálló eszközök észlelésében meglévő vakfoltokat, ami csökkenti a térségbeli védelmi doktrínákba egyre inkább beépülő drónok hatékonyságát. Az elemző szerint a régió fokozódó militarizálása odáig vezethet, hogy
egy bizonyos ponton a megelőző csapás lehetősége is felmerülhet, nehogy a másik fél behozhatatlan előnyre tegyen szert.
A mindössze kétszázszor száz kilométeres kalinyingrádi területen már most is több mint húsz elektronikai hadviselésre szolgáló létesítmény működik. A műholdfelvételek tanúsága szerint Csernyahovszk közelében egy másik nagy, kör alakú antennakomplexumot is felfedeztek, a cskalovszki katonai repülőtéren új megerősített hangárokat húztak fel a vadászgépeknek, Baltijszkban pedig bevetésre kész Sz–400-as légvédelmi rakétarendszerek állomásoznak. Emellett egyes, hivatalosan meg nem erősített források szerint Oroszország akár száz nukleáris robbanófej telepítésére is képes a térségben, sőt, ez a folyamat már el is kezdődhetett.
Az orosz lépések ugyanakkor a nyugati szövetséget is a fegyverkezés felgyorsítására és az új technológiák bevezetésére sarkallják. Lengyelország például a balti-tengeri szélerőműparkját alakítja át NATO-megfigyelő infrastruktúrává. Emellett a német Rheinmetall hadiipari óriás az ICEYE vállalattal közösen apertúraszintézises (SAR) radarműholdakat épít, amelyek éjszaka és rossz időjárási viszonyok között is pontos képet adnak a csapatmozgásokról. A NATO keleti szárnyát és a Litvániában állomásozó német dandárt támogató első ilyen műholdakat 2027 elején állítják pályára a SpaceX rakétájával.
Az alkalmazkodás fontossága mellett Vaidotas Malinionis az új orosz létesítmény egy komoly gyenge pontjára is felhívta a figyelmet, ugyanis a radarkomplexum éppen
a hatalmas mérete miatt rendkívül könnyű célpontot jelent egy esetleges konfliktus során.
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