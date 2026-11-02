Letette a mestertervet az asztalra Európa legerősebb országa: így válnának AI-nagyhatalommá

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A több minisztérium munkáját összehangoló, júniusban felállított kormányzati munkacsoport jelentése szerint a következő 12–18 hónap sorsdöntő lesz az irány kijelölésében.

A berlini AI-csúcstalálkozón és a Nemzetbiztonsági Tanács előtt is bemutatandó tervezet célja, hogy biztosítsa a hozzáférést a világ vezető modelljeihez, miközben megerősíti az európai alternatívákat is.

Ennek érdekében Berlin szorosabbra fűzné az együttműködést a hasonló gondolkodású partnerekkel – különösen Franciaországgal és Kanadával –, és erőteljesen támaszkodna az olyan európai vállalatokra, mint a francia Mistral.

A hazai fejlesztések terén a stratégia az ipari alkalmazásokra és a magasan specializált modellekre helyezi a hangsúlyt. A dokumentum szerint az innovatív gyártási rendszerek, valamint az AI-alapú robotika széles körű elterjedése növelheti a termelékenységet és a minőséget, optimalizálhatja az ipari folyamatokat, valamint javíthatja a komplex rendszerek irányítását.

A fejlődés felgyorsítása érdekében az állam stratégiai megrendelőként lépne fel, és közbeszerzésekkel, illetve kísérleti projektekkel segítené az európai AI-szolgáltatók piacra lépését.

A tizennyolc konkrét intézkedést tartalmazó tervezet kiemelten kezeli a számítási infrastruktúra stratégiai bővítését és európai hálózatba kapcsolását, valamint a félvezetőipari értéklánc megerősítését. A kormányzati tervek szerint az ország AI-adatközpontjainak kapacitását 300 százalékkal növelnék a 2025-ös szinthez képest.

A dokumentum konkrét célszámokat is meghatároz az évtized végére.

Berlin elvárása szerint 2030-ra a nagyvállalatok legalább 80, a kis- és középvállalkozásoknak pedig az 55 százaléka használ majd valamilyen MI-megoldást.

A szövetségi intézmények 90 százalékánál szintén élesben kell működnie legalább egy ilyen alkalmazásnak, ahol az AI-ügynökök a teljes hivatali munkafolyamatot előkészíthetik, vagy a jogszabályi keretek között akár teljesen automatizáltan el is végezhetik.

Bár a stratégia átfogó célokat tűz ki a technológiai szuverenitás elérésére, a megvalósításhoz szükséges kulcsfontosságú részletek – köztük a pénzügyi források – egyelőre tisztázatlanok. Maga a jelentés is rögzíti, hogy a javasolt intézkedések nem jelentenek konkrét finanszírozási döntéseket, és nem előlegezik meg a jövőbeli költségvetési tárgyalások kimenetelét.

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