Megkaparintotta az ukrán hírszerzés Moszkva csúcsdrónját: szintet léptek az oroszok

A DIU úgy látja, hogy az oroszok kezdetben Moszkva a Gerberákat csalidrónnak szánta, a legfontosabb feladata az volt ezeknek a típusoknak, hogy túlterheljék az ukrán légvédelmet. Az idő haladásával elkezdtek fejlesztéseket végrehajtani, és a típus egyre inkább a Gerányokra kezdett hasonlítani: több navigációs rendszert és robbanótölteteket is kaptak.

Az ellenség a közelmúltban elkezdte használni a Gerbera továbbfejlesztett változatát. Az új modell szárnyfesztávolsága 3 méter, törzshossza pedig 2,6 méter. Az új, 63 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően a drón akár 1200 km-t is megtehet

– közölte a hírszerzés.

Elmondták, hogy az orosz tervezők egyre több figyelmet szentelnek a stabilitásnak, ennek érdekében a járművön belüli tartályt kisebb darabokra osztották. A motor is egyre nagyobb teljesítményre képes, valamint egyre inkább hasonlít a Gerányoknál használt típusokra. A szakértők úgy vélik, hogy a Gerbera-2 akár 25 kilogrammos robbanófejet is képes szállítani. Elmondták, hogy az új változat több (nyolc) kínai alkatrészt is kapott, de amerikai komponensek (négy darab) is vannak benne. Ezzel innen származik a drón legtöbb alkotóeleme.

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