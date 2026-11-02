Megszületett a mesterterv: Trump lezárná a háborút Ukrajnában, Európába jöhetne az orosz gáz

Az ötletet Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak vetették fel szeptemberi moszkvai és kijevi útjuk során. Bár a terv egy időre háttérbe szorult, miután Ukrajna Donald Trump elnök nyomására ideiglenesen leállította az orosz finomítók elleni támadásokat, Kijev a múlt pénteken felújította a légicsapásokat. Emiatt ismét sürgetővé vált egy átfogó energetikai tűzszünet megkötése a november közepére, Abu-Dzabiba tervezett amerikai–orosz–ukrán béketárgyalások előtt. A Fehér Ház javaslata alapján az orosz gázértékesítésből származó

bevételeket egy harmadik országban vezetett letéti számlán helyeznék el, így a Kreml nem tudná a pénzt a háború finanszírozására fordítani.

Ez a megközelítés éles fordulatot jelent Trump első elnöki ciklusához képest, amikor még keményen bírálta Németországot az Északi Áramlat 2 megépítése miatt, és szankciókat is kivetett a projektre. Most viszont Washington egy nagyobb megállapodás lehetséges elemeként tekint a 2022-ben megrongálódott Északi Áramlat vezetékek esetleges újranyitására is, amellyel nemcsak a háborút zárnák le, hanem az Oroszország és az európai szövetségesek közötti feszültséget is rendeznék. Míg a tenger alatti vezetékek helyreállítása sok időt venne igénybe, a 2025 januárjában leállított ukrajnai hálózat – amely Szlovákián keresztül Ausztriába és Németországba szállítaná a gázt – szinte azonnal újraindítható lenne.

A hatályos uniós jogszabályok szerint azonban 2027 végéig teljesen ki kell vezetni az orosz földgázimportot, az európai vezetők pedig határozottan elzárkóznak a függőség visszaállításától. Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos egy októberi interjújában kijelentette, hogy a tilalomnak véglegesnek kell maradnia, még egy esetleges békekötés után is. A zárt ajtók mögött egyes európai tisztviselők még élesebben fogalmaznak, egyikük egyenesen ahhoz hasonlította a tervet, mint amikor Neville Chamberlain egykori brit miniszterelnök üzleti megállapodásokért cserébe feláldozta Csehszlovákiát Hitlernek.

Az európai ellenállást ugyanakkor megtörheti a Trump által Irán ellen indított háború gazdasági hatása.

A katari cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányai ugyanis a Perzsa-öbölben rekedtek, a globális energiaárak pedig folyamatosan emelkednek. A konfliktus miatt Európa már 100 milliárd euróval többet költött energiára, miközben a kontinens föld alatti gáztárolóinak töltöttsége mindössze 75 százalékos, ami elmarad az elmúlt kilenc év átlagától. Jelenleg az európai gázfogyasztás 30 százalékát az amerikai LNG fedezi, míg az orosz gáz részaránya a háború előtti 45 százalékról 11 százalékra esett vissza, és főként LNG-tankereken vagy a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.

Diplomaták szerint az Európai Unió könnyebben változtatna az álláspontján, ha maga Kijev is támogatná a gáztranzitot egy olyan tűzszünet részeként, amely megelőzné a súlyos áramkimaradásokat és az újabb menekülthullámot. Ukrajna ráadásul kifogyott a légvédelmi eszközökből, mivel az iráni háború okozta globális hiány miatt az Egyesült Államok korlátozza a Patriot elfogórakéták szállítását.

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