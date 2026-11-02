9°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Megszületett a mesterterv: Trump lezárná a háborút Ukrajnában, Európába jöhetne az orosz gáz
Globál

Megszületett a mesterterv: Trump lezárná a háborút Ukrajnában, Európába jöhetne az orosz gáz

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy Oroszország mielőbb indítsa újra az európai földgázszállításokat az Ukrajnán áthaladó vezetékeken keresztül. Az amerikai, európai és ukrán tisztviselők által is megerősített javaslat célja egy energetikai tűzszünet tető alá hozása a közelgő tél előtt - tudósított a Wall Street Journal .

Az ötletet Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak vetették fel szeptemberi moszkvai és kijevi útjuk során. Bár a terv egy időre háttérbe szorult, miután Ukrajna Donald Trump elnök nyomására ideiglenesen leállította az orosz finomítók elleni támadásokat, Kijev a múlt pénteken felújította a légicsapásokat. Emiatt ismét sürgetővé vált egy átfogó energetikai tűzszünet megkötése a november közepére, Abu-Dzabiba tervezett amerikai–orosz–ukrán béketárgyalások előtt. A Fehér Ház javaslata alapján az orosz gázértékesítésből származó

bevételeket egy harmadik országban vezetett letéti számlán helyeznék el, így a Kreml nem tudná a pénzt a háború finanszírozására fordítani.

Ez a megközelítés éles fordulatot jelent Trump első elnöki ciklusához képest, amikor még keményen bírálta Németországot az Északi Áramlat 2 megépítése miatt, és szankciókat is kivetett a projektre. Most viszont Washington egy nagyobb megállapodás lehetséges elemeként tekint a 2022-ben megrongálódott Északi Áramlat vezetékek esetleges újranyitására is, amellyel nemcsak a háborút zárnák le, hanem az Oroszország és az európai szövetségesek közötti feszültséget is rendeznék. Míg a tenger alatti vezetékek helyreállítása sok időt venne igénybe, a 2025 januárjában leállított ukrajnai hálózat – amely Szlovákián keresztül Ausztriába és Németországba szállítaná a gázt – szinte azonnal újraindítható lenne.

A hatályos uniós jogszabályok szerint azonban 2027 végéig teljesen ki kell vezetni az orosz földgázimportot, az európai vezetők pedig határozottan elzárkóznak a függőség visszaállításától. Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos egy októberi interjújában kijelentette, hogy a tilalomnak véglegesnek kell maradnia, még egy esetleges békekötés után is. A zárt ajtók mögött egyes európai tisztviselők még élesebben fogalmaznak, egyikük egyenesen ahhoz hasonlította a tervet, mint amikor Neville Chamberlain egykori brit miniszterelnök üzleti megállapodásokért cserébe feláldozta Csehszlovákiát Hitlernek.

Még több Globál

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Harapófogóba került Amerika ősellensége: Moszkva folyamatosan csúszik a vadászgépekkel, de nincs más lehetőség

Összejöhet a nagy találkozó: a NATO egyik legerősebb hatalmában tárgyalhat Zelenszkij Putyinnal

Az európai ellenállást ugyanakkor megtörheti a Trump által Irán ellen indított háború gazdasági hatása.

A katari cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányai ugyanis a Perzsa-öbölben rekedtek, a globális energiaárak pedig folyamatosan emelkednek. A konfliktus miatt Európa már 100 milliárd euróval többet költött energiára, miközben a kontinens föld alatti gáztárolóinak töltöttsége mindössze 75 százalékos, ami elmarad az elmúlt kilenc év átlagától. Jelenleg az európai gázfogyasztás 30 százalékát az amerikai LNG fedezi, míg az orosz gáz részaránya a háború előtti 45 százalékról 11 százalékra esett vissza, és főként LNG-tankereken vagy a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.

Diplomaták szerint az Európai Unió könnyebben változtatna az álláspontján, ha maga Kijev is támogatná a gáztranzitot egy olyan tűzszünet részeként, amely megelőzné a súlyos áramkimaradásokat és az újabb menekülthullámot. Ukrajna ráadásul kifogyott a légvédelmi eszközökből, mivel az iráni háború okozta globális hiány miatt az Egyesült Államok korlátozza a Patriot elfogórakéták szállítását.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei
Hatalmas dróntámadás érte Ukrajnát, Kijev ellentámadása miatt lángokban áll az egyik legnagyobb finomító – háborús híreink vasárnap
Lezárták a légteret: egymás után szálltak fel az F-16-os vadászgépek a szomszédos NATO-tagállamban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility