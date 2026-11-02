Megvalósulhat a Jurassic Park? – Dinoszauruszvér nyomaira bukkantak Brazíliában

A kutatócsoport az Aratasaurus museunacionali nevű faj csontjában számos olyan apró struktúrát azonosított, amelyek megkövült vörösvértesteknek tűnnek.
Emellett kimutatták a hem nevű, vasat tartalmazó biomolekula kémiai nyomait is. Ez a vegyület a vér vörös színét adó és az oxigénszállításért felelős fehérjének, a hemoglobinnak a kulcsfontosságú alkotóeleme.
A maradványokat az északkelet-brazíliai Ceará állam egyik gipszbányájában tárták fel; a lelet a jobb combcsont, a sípcsont és a lábfej darabjait foglalja magában. Maga az állat egy két lábon járó, körülbelül 3,1 méter hosszú, fiatal példány volt, amely nagyjából négyéves korában pusztulhatott el.
A vérsejtekre és a hemre utaló nyomokat a csontok belsejében futó ércsatornákban fedezték fel. A kemény csontokkal és fogakkal ellentétben a lágy szövetek – például az izmok vagy a tollak – csak rendkívül ritkán őrződnek meg a fosszíliákban, a testnedvekben található sejtek fennmaradása pedig még ennél is kivételesebb jelenségnek számít.
Kliti Grice, az ausztráliai Curtin Egyetem geokémikusa, a Proceedings of the National Academy of Sciences című szaklapban megjelent tanulmány vezető szerzője hangsúlyozta, hogy
nem folyékony dinoszauruszvért találtak, hanem az egykori biológiai folyamatok ásványosodott és molekuláris lenyomatát.
A kutató szerint a legmeglepőbb az, hogy ilyen hatalmas földtani időtávlat után a sejtszerű struktúrák és a biológiai eredetüket igazoló kémiai nyomok egyszerre láthatók a csontban.
A szakemberek a csontban a szövetek tartószerkezetét adó fehérjéhez, a kollagénhez kapcsolódó aminosavakat is kimutattak.
Grice ugyanakkor óva intett attól, hogy a felfedezést úgy értelmezzék, mintha ép ősi fehérjéket vagy dinoszaurusz-DNS-t találtak volna.
A nagy méretű, összetett örökítőanyag ugyanis teljesen másként bomlik le, mint a kisebb molekulák, így a sejtek alakjának és a hem kémiai jeleinek megmaradása nem jelenti azt, hogy az egykori genetikai állomány is túlélte volna az évmilliókat.
A tudomány által jelenleg ismert legrégebbi DNS-minták mindössze kétmillió évesek, és grönlandi üledékből származnak.
A mostani tanulmányt a bizonyítékok együttes ereje teszi igazán egyedülállóvá. A vörösvértestszerű, ásványosodott képletek ugyanis eredeti helyükön, a dinoszauruszcsont érrendszerén belül maradtak fenn, közvetlenül a hemhez köthető kémiai nyomok társaságában. A kutatók legjobb tudomása szerint ilyen összetett formában korábban még egyetlen dinoszaurusz-fosszíliában sem sikerült kimutatni a vér nyomait.
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