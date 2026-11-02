Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb embere visszatérően megszólal az amerikai helyzetről, mivel ő is erős kapcsolatokat ápol a tengerentúlon. Úgy véli, hogy az ukrán elnök megpróbálja megnehezíteni a kormányzó párt dolgát:
Zelenszkij folyamatosan kioktatja Trump elnököt. Úgy tűnik, Zelenszkij nem tanul a korábbi hibáiból, miközben továbbra is megpróbálja aláásni a republikánusokat a félidős választások előtt
– mondta.
Az ukrán elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnöknek energiaszünetet kellene kérnie, amennyiben úgy véli, hogy az orosz-ukrán háború hatással van az energiaárakra az Egyesült Államokban. Korábban kiszivárgott egy jelentés, amely szerint Kijev elfogadta, hogy átmenetileg nem támogatja az orosz kőolaj-finomítókat, ám a megállapodás átmenetinek bizonyult. Múlt hét péntek óta több alkalommal is támadások érték az orosz infrastruktúrát. Az ukránok előzetesen az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítását kérte az oroszoktól, ám ezt Moszkva nem fogadta el, ez vezethetett a korábbi megállapodás felrúgásához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Moszkvában megtalálták a republikánusok nagy ellenfelét: Zelenszkijt
Szerintük ez tudatos.
Kritikus hét jön a tőzsdéken: ezekre figyelnek most a profik
Piacmozgató adatok kritikus helyzetben.
Megszületett a mesterterv: Trump lezárná a háborút Ukrajnában, Európába jöhetne az orosz gáz
Egyelőre nem túl pozitív a fogadtatás, de megtörhet az ellenállás.
Drasztikus lépésre kényszerítheti a vagyonadó a leggazdagabb magyarokat, itt a friss privátbanki lista!
Megnőttek a félelmek a piacon.
Életmódközpontok jönnek létre Magyarországon?
Norvég minta alapján.
Mégis miről szólt Orbán Anita washingtoni útja?
Interjút adott a külügyminiszter az eredményekről.
Szép csendben az OpenAI már készül az amerikai politikai fordulatra
Ráfordultak ők is a 2028-as elnökválasztásra.
Fokozódik a versenyfutás az idővel Ukrajnában: a lejáró tűzszünet előtt menekítik a civileket
Gyerekek és sérültek is kijutottak az ostromlott városból.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.