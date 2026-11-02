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Moszkvában megtalálták a republikánusok nagy ellenfelét: Zelenszkijt
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Moszkvában megtalálták a republikánusok nagy ellenfelét: Zelenszkijt

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Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője a közelgő amerikai választások előtt értékelte az eseményeket – számolt be a TASzSz.

Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb embere visszatérően megszólal az amerikai helyzetről, mivel ő is erős kapcsolatokat ápol a tengerentúlon. Úgy véli, hogy az ukrán elnök megpróbálja megnehezíteni a kormányzó párt dolgát:

Zelenszkij folyamatosan kioktatja Trump elnököt. Úgy tűnik, Zelenszkij nem tanul a korábbi hibáiból, miközben továbbra is megpróbálja aláásni a republikánusokat a félidős választások előtt

– mondta.

Az ukrán elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnöknek energiaszünetet kellene kérnie, amennyiben úgy véli, hogy az orosz-ukrán háború hatással van az energiaárakra az Egyesült Államokban. Korábban kiszivárgott egy jelentés, amely szerint Kijev elfogadta, hogy átmenetileg nem támogatja az orosz kőolaj-finomítókat, ám a megállapodás átmenetinek bizonyult. Múlt hét péntek óta több alkalommal is támadások érték az orosz infrastruktúrát. Az ukránok előzetesen az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítását kérte az oroszoktól, ám ezt Moszkva nem fogadta el, ez vezethetett a korábbi megállapodás felrúgásához.

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