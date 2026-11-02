A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Ukrajna már korábban is többször cáfolta ezeket a vádakat. A hasonló állítások a megelőző években is időről időre felbukkantak, legutóbb pedig az ENSZ-közgyűlés 2026. szeptemberi magas szintű ülésszakán kezdtek újra terjedni.

Az Oroszországgal szoros viszonyban lévő Mali és Niger vezetése azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy az országokban működő, főleg iszlamista milíciákat támogatják hírszerzési és fegyveres eszközökkel.

A külügyi közlemény arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kijevvel szemben megfogalmazott narratívák pontosan egybeesnek az orosz propaganda főbb üzeneteivel. Ezek célja az Ukrajnába vetett bizalom aláásása, valamint az ország afrikai partnerekkel fenntartott kapcsolatainak gyengítése.

Kijev ugyanakkor biztosította Malit és Nigert arról, hogy tiszteletben tartja szuverenitásukat, valamint népeik önrendelkezési jogát és biztonságra való törekvését.

Mindezek mellett az ukrán fél felszólította a nemzetközi közösséget, hogy adjon megfelelő választ az orosz katonai struktúrák Száhel-övezetbeli tevékenységéről szóló jelentésekre, különös tekintettel a régió destabilizálásában játszott szerepükre és az esetleges emberi jogi jogsértésekre. A kijevi vezetés megerősítette, hogy a nemzetközi jog és a kölcsönös tisztelet alapján továbbra is nyitott a tényekre épülő párbeszédre Malival, Nigerrel és a térség többi államával.

Érdemes megjegyezni: Ukrajna Szíriában is támogatta a Hajat Tahrír al-Sam iszlamista szervezetet fegyverekkel, drónokkal és képzéssel, végül ők meg is buktatták az oroszok által támogatott Basár El-Aszad rezsimjét. Az itteni érintettséget Kijev szintén tagadta.

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