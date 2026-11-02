Nemzetközi botrány robbant ki Ukrajna körül: állítólag külföldön szítanak lázadást Kijev titkosszolgálatai - Megtörte a csendet Kijev

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Ukrajna már korábban is többször cáfolta ezeket a vádakat. A hasonló állítások a megelőző években is időről időre felbukkantak, legutóbb pedig az ENSZ-közgyűlés 2026. szeptemberi magas szintű ülésszakán kezdtek újra terjedni.
Az Oroszországgal szoros viszonyban lévő Mali és Niger vezetése azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy az országokban működő, főleg iszlamista milíciákat támogatják hírszerzési és fegyveres eszközökkel.
A külügyi közlemény arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kijevvel szemben megfogalmazott narratívák pontosan egybeesnek az orosz propaganda főbb üzeneteivel. Ezek célja az Ukrajnába vetett bizalom aláásása, valamint az ország afrikai partnerekkel fenntartott kapcsolatainak gyengítése.
Kijev ugyanakkor biztosította Malit és Nigert arról, hogy tiszteletben tartja szuverenitásukat, valamint népeik önrendelkezési jogát és biztonságra való törekvését.
Mindezek mellett az ukrán fél felszólította a nemzetközi közösséget, hogy adjon megfelelő választ az orosz katonai struktúrák Száhel-övezetbeli tevékenységéről szóló jelentésekre, különös tekintettel a régió destabilizálásában játszott szerepükre és az esetleges emberi jogi jogsértésekre. A kijevi vezetés megerősítette, hogy a nemzetközi jog és a kölcsönös tisztelet alapján továbbra is nyitott a tényekre épülő párbeszédre Malival, Nigerrel és a térség többi államával.
Érdemes megjegyezni: Ukrajna Szíriában is támogatta a Hajat Tahrír al-Sam iszlamista szervezetet fegyverekkel, drónokkal és képzéssel, végül ők meg is buktatták az oroszok által támogatott Basár El-Aszad rezsimjét. Az itteni érintettséget Kijev szintén tagadta.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Letette a mestertervet az asztalra Európa legerősebb országa: így válnának AI-nagyhatalommá
Új mesterségesintelligencia-stratégiával áll elő Németország.
Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
Ahogy az árnyomás is.
A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra
Az Interpol legmagasabb szintű, úgynevezett vörös riasztást is kiadhatják miatta.
Váratlan fordulat Iránban: az utolsó pillanatban sikerülhet elkerülni, hogy felrobbanjon a Közel-Kelet?
Nagyon úgy néz ki, lesznek újabb tárgyalási körök.
Leválthatják a zártkörű magántőkealapok kezelőit, átveszi az állam a takarékintegráció vagyonát
Fajsúlyos változásokat tervez a kormány a tőkepiac szabályozásában.
Bejelentették: különleges műveletet indít Oroszország határán az egyik legerősebb NATO-tagállam - Fegyveres betöréstől tartanak
Rendkívüli katonai-rendőri akció lesz.
Sonnevend Pál az Alkotmánybíróság új elnöke
Titkos szavazással döntöttek.
Kötvénypiaci pánik söpört végig a világon – Így állták a sarat a magyar befektetési alapok
Érezhetően megviselte a kötvényalapokat a turbulencia.
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.