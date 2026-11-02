Olyan hajó jelent meg a NATO-hadgyakorlat közelében, amelynek nem kellett volna ott lennie

A haditengerészet tájékoztatása szerint a brit Merlin helikopterek szeptember 29. és október 8. között a Külső-Hebridák térségében követték nyomon a Viktor Leonov nevű, Visnya-osztályú orosz felderítő hajót.

Az orosz egység a Skócia partjainál zajló, Strike Warrior elnevezésű NATO-hadgyakorlatot figyelte meg, amelyen hat ország mintegy 2000 katonája vett részt.

Az eset különös súlyt kap amiatt, hogy a nyugati tisztviselők egyre gyakrabban figyelmeztetnek az Európát érő orosz kémtevékenységre és hibrid támadásokra.

A felderítő hajó követése mellett a britek több olyan orosz hadihajót is megfigyelés alá vontak, amelyek szankcionált teherhajókat kísértek a La Manche csatornán. Októberben a HMS Dauntless és a HMS Tyne a Nyeusztrasimij fregattot követve biztosította a térséget, október 11. és 14. között pedig a HMS Tyne az Alekszandr Sabalin szovjet építésű partraszállító hajót kísérte figyelemmel, amely egy vontatóhajót és az árnyékflotta egyik egységét biztosította.

Moszkva azért kényszerül egyre gyakrabban haditengerészeti kíséretet biztosítani az illegális szállítmányaihoz, mert az európai kormányok elkezdték feltartóztatni a szankciók kijátszására használt tankereket.

A brit haditengerészet közleménye szerint az oroszok az elmúlt három hónapban vezényeltek hadihajókat e szállítmányok védelmére, miután az Egyesült Királyság már több mint ötszáz orosz érdekeltségű hajót sújtott szankciókkal, idén júniusban pedig lefoglalta a Smyrtos nevű olajszállító tankert.

Az Ukrajna elleni háború finanszírozásában kulcsszerepet játszó orosz árnyékflotta méretét jól mutatja, hogy az ukrán kormányzati nyilvántartás 2026 májusáig már 1404 ilyen hajót azonosított.

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