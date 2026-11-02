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Olyan hajó jelent meg a NATO-hadgyakorlat közelében, amelynek nem kellett volna ott lennie
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Olyan hajó jelent meg a NATO-hadgyakorlat közelében, amelynek nem kellett volna ott lennie

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A brit Királyi Haditengerészet lefülelt egy NATO-hadgyakorlatot megfigyelő orosz felderítő hajót – írja a The Kyiv Independent.

A haditengerészet tájékoztatása szerint a brit Merlin helikopterek szeptember 29. és október 8. között a Külső-Hebridák térségében követték nyomon a Viktor Leonov nevű, Visnya-osztályú orosz felderítő hajót.

Az orosz egység a Skócia partjainál zajló, Strike Warrior elnevezésű NATO-hadgyakorlatot figyelte meg, amelyen hat ország mintegy 2000 katonája vett részt.

Az eset különös súlyt kap amiatt, hogy a nyugati tisztviselők egyre gyakrabban figyelmeztetnek az Európát érő orosz kémtevékenységre és hibrid támadásokra.

A felderítő hajó követése mellett a britek több olyan orosz hadihajót is megfigyelés alá vontak, amelyek szankcionált teherhajókat kísértek a La Manche csatornán. Októberben a HMS Dauntless és a HMS Tyne a Nyeusztrasimij fregattot követve biztosította a térséget, október 11. és 14. között pedig a HMS Tyne az Alekszandr Sabalin szovjet építésű partraszállító hajót kísérte figyelemmel, amely egy vontatóhajót és az árnyékflotta egyik egységét biztosította.

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Moszkva azért kényszerül egyre gyakrabban haditengerészeti kíséretet biztosítani az illegális szállítmányaihoz, mert az európai kormányok elkezdték feltartóztatni a szankciók kijátszására használt tankereket.

A brit haditengerészet közleménye szerint az oroszok az elmúlt három hónapban vezényeltek hadihajókat e szállítmányok védelmére, miután az Egyesült Királyság már több mint ötszáz orosz érdekeltségű hajót sújtott szankciókkal, idén júniusban pedig lefoglalta a Smyrtos nevű olajszállító tankert.

Az Ukrajna elleni háború finanszírozásában kulcsszerepet játszó orosz árnyékflotta méretét jól mutatja, hogy az ukrán kormányzati nyilvántartás 2026 májusáig már 1404 ilyen hajót azonosított.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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