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Összejöhet a nagy találkozó: a NATO egyik legerősebb hatalmában tárgyalhat Zelenszkij Putyinnal
Globál

Összejöhet a nagy találkozó: a NATO egyik legerősebb hatalmában tárgyalhat Zelenszkij Putyinnal

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy nyitott a találkozóra Vlagyimir Putyinnal, és azt is megnevezte, hol kerülhet erre sor – írja az RBK Ukraine.

Az elmúlt időszakban visszatérő téma volt, hogy a kijevi és a moszkvai vezetők személyesen találkozzanak egymással, mivel ezt tartják az orosz-ukrán háború lezárásához vezető út egyik legfontosabb lépésének. A felek közötti találkozó időről időre felmerül, ám eddig erre nem került sor. Zelenszkij azonban most a korábbiaktól eltérő álláspontra helyezkedett, és nyitottan áll hozzá a személyes találkozóhoz:

Ennek a háborúnak véget kell vetni. Egyesülnünk kell, hogy ezt a háborút a forró szakaszból legalább diplomáciai szakaszba juttassuk. Ebben az összefüggésben Törökország közbenjárására számítok. Személy szerint úgy vélem, hogy az [Recep Tayyip Erdoğan] elnökkel, valamint az ő Trumppal és Putyinnal való kapcsolatai hasznosnak bizonyulhatnak

– mondta.

Hozzátette, hogy amennyiben a NATO hatalma képes megszervezni a csúcstalálkozót, akkor örömmel beleegyeznek. Azt is kiemelte, hogy az Egyesült Arab Emírségekben, a technikai csapatok szervezett megbeszélése ugyanúgy megtartható, mivel azok „párhuzamos folyamatok”. Abu-Dzabiban olyan részleteket beszélhetnek meg, mint a fogolycsere, tengeri vagy éppen az energetikai tűzszünet. A vezetők a legnehezebb kérdésekről tárgyalhatnak, például a területi témakörről vagy a biztonsági garanciákról. Zelenszkij ezzel kapcsolatban is lefektetett néhány alapvetést:

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Természetesen nem fogjuk feladni a területeinket. Nem ismerhetjük el, hogy keleti területeink, beleértve a Krímet is… a prioritásunk az, hogy tűzszünetet biztosítsunk a jelenlegi érintkezési vonal mentén, és csak utána vitassunk meg más kérdéseket

– emelte ki.

Az ukrán elnök a decemberi G20 találkozóról is szót ejtett, elmondta, hogy egyelőre nem kaptak hivatalos meghívót a csúcsra, de a jövőben még érkezhet ilyen. Elmondta, hogy nyitottak erre.

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