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Rossz híreket kapott Trump a félidős választások előestéjén, de a demokraták sem dőlhetnek hátra
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Rossz híreket kapott Trump a félidős választások előestéjén, de a demokraták sem dőlhetnek hátra

Portfolio
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Közel a negatív rekordhoz stagnál Donald Trump támogatottsága közvetlenül a keddi kongresszusi választások előtt, miközben a szavazók jelentős része az elnök elleni kiállásként tekint a voksolásra. A Reuters és az Ipsos friss felmérése szerint a demokraták továbbra is vezetnek, bár a két nagy párt közötti verseny szorosabbá vált az elmúlt napokban.

A hétfőn lezárult, ötnapos országos közvélemény-kutatás alapján a regisztrált választók 46 százaléka a Demokrata Párt jelöltjére, míg 38 százalékuk a republikánusokra adná a voksát az általános pártpreferenciát mérő kérdésben. Ez a 8 százalékpontos demokrata előny mérséklődést jelent a múlt heti adatokhoz képest, amikor még 11 százalékponttal vezettek a republikánusok előtt.

Az ilyen jellegű, országos pártpreferenciát vizsgáló felmérések jó képet adnak a közhangulatról, tehát arról, hogy a választók melyik politikai erőt látnák szívesebben a Kongresszus élén. Ugyanakkor nem tükrözik az egyes államok és választókerületek helyi sajátosságait, amelyek végül eldöntik a Szenátus és a Képviselőház irányítását. Ezekben a helyi küzdelmekben a republikánusok egyébként bizonyos választási földrajzi és szerkezeti előnyöket élveznek.

Donald Trump elnöki munkájával a megkérdezettek mindössze 32 százaléka elégedett.

Ez az arány nem változott az előző héthez képest, és alig marad el a két héttel ezelőtt mért, 31 százalékos negatív rekordtól.

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A regisztrált független szavazók körében kifejezetten erős az elnökkel szembeni elutasítás, ugyanis a felük úgy nyilatkozott, hogy a kongresszusi választáson leadott szavazatával kifejezetten Trump ellen kíván voksolni. Mindössze 13 százalékuk tekint a szavazásra az elnök melletti kiállásként, míg 33 százalékuk döntésében egyáltalán nem játszik szerepet Trump személye.

A legfrissebb online kutatást 1765 amerikai felnőtt megkérdezésével végezték, a felmérés hibahatára 2 százalékpont.

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Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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