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Spanyol vonatbaleset: 69 halálos áldozatból 66-ot azonosítottak, még vizsgálják a tragédia okát
Globál

Spanyol vonatbaleset: 69 halálos áldozatból 66-ot azonosítottak, még vizsgálják a tragédia okát

MTI
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A spanyolországi Urdánál történt vasúti szerencsétlenség 69 halálos áldozata közül 66-ot már azonosítottak, köztük 54 spanyol és 12 külföldi állampolgárt – jelentette az MTI a tartományi kormány hétfői tájékoztatása alapján. A mintegy 180 sérült közül 29-et még kórházban ápolnak, kilencen intenzív ellátásra szorulnak.

Az öt nappal korábbi balesetben a Renfe Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata az Iryo ugyanazon a vágányon veszteglő szerelvényének ütközött. Több kocsi kisiklott és felborult, a két járaton összesen több mint ötszázan utaztak. A helyszínen tovább keresnek emberi maradványokat, és a bizonyítékok megőrzése érdekében fenntartják a két kilométeres, őrzött biztonsági zónát.

Óscar Puente közlekedési miniszter szerint forgalomirányítási hiba vezethetett a tragédiához, de a pontos okokat és a felelősséget még vizsgálják.

Tájékoztatása alapján egy számítógépes hiba miatt 63 kilométeren leállt az automatikus vonatvezérlés, majd a madridi irányítóközpont elindította a Renfe járatát, miközben az Iryo vonata nem tudott továbbhaladni.

A mögötte érkező szerelvényt nem figyelmeztették az akadályra, és a szakaszon megengedett, akár óránként 200 kilométeres sebességű haladásra kapott engedélyt.

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Az Iryo a hétvégén a biztonsági rendszerek meghibásodásakor alkalmazott eljárások felülvizsgálatát kérte a spanyol vasútbiztonsági ügynökségtől, szigorúbb üzemeltetési feltételeket sürgetve. A spanyol kormány kedden tárgyal a balesetről, és várhatóan az áldozatok, illetve családjaik pénzügyi támogatásáról is dönt.

Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

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