Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Ukrán drónjelentés
A legfrissebb adatok szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 193 darab drónt indított ukrán területek ellen. A légvédelem összesen 154 alkalommal hatástalanította az ellenséges eszközöket, ugyanakkor 26 esetben becsapódásokról számoltak be. Kijev kiemelte, hogy 76 sugárhajtású drónt szúrtak ki.
Harapófogóba került Amerika ősellensége: Moszkva folyamatosan csúszik a vadászgépekkel, de nincs más lehetőség
Bár éveket csúszik az orosz Szu–35Sz vadászrepülőgépek leszállítása, Teherán továbbra sem mondott le a negyvennyolc gépre szóló megállapodásról. Az eset mögött a lehetőségek szűkössége állhat - tudósított a Defence Express.
Kétszáznál is több drónt lőtt le Oroszország
Moszkva kiadta a legfrissebb jelentést az éjszakai dróntámadásról, a jelentések szerint a légvédelem összesen 212 alkalommal intézkedett. Arról nem számoltak be, hogy Ukrajna összesen hány eszközzel támadta az országot, ahogy az sem derült ki, hogy történtek-e becsapódások.
(MTI)
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