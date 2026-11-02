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Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Globál

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Portfolio
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A 2022-ben indított teljes körű invázió kezdete óta idén októberben szenvedte el a legnagyobb havi veszteségét az orosz hadsereg az ukrán vezérkar jelentése szerint. Az ukrán védők emellett több területet szabadítottak fel a hónapban, mint amennyit a támadóknak sikerült elfoglalniuk - számolt be a Kyiv Independent. Vlagyimir Putyin a háború folytatásával maga teremti meg egy ellene irányuló puccs feltételeit, de az orosz ellenzék elnyomása és az elit titkosszolgálati ellenőrzése egyelőre megnehezíti a szervezkedést – mondta Ilja Jasin a francia L’Expressnek. A Németországban élő orosz ellenzéki politikus szerint a Kreml vezetője nem pusztán Ukrajna leigázására törekszik, hanem a nemzetközi rendet is át akarja alakítani, ezért egyelőre a háború további eszkalációjára kell készülni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Ukrán drónjelentés

A legfrissebb adatok szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 193 darab drónt indított ukrán területek ellen. A légvédelem összesen 154 alkalommal hatástalanította az ellenséges eszközöket, ugyanakkor 26 esetben becsapódásokról számoltak be. Kijev kiemelte, hogy 76 sugárhajtású drónt szúrtak ki.

(RBK Ukraine)

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Harapófogóba került Amerika ősellensége: Moszkva folyamatosan csúszik a vadászgépekkel, de nincs más lehetőség

Bár éveket csúszik az orosz Szu–35Sz vadászrepülőgépek leszállítása, Teherán továbbra sem mondott le a negyvennyolc gépre szóló megállapodásról. Az eset mögött a lehetőségek szűkössége állhat - tudósított a Defence Express.

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Harapófogóba került Amerika ősellensége: Moszkva folyamatosan csúszik a vadászgépekkel, de nincs más lehetőség
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Kétszáznál is több drónt lőtt le Oroszország

Moszkva kiadta a legfrissebb jelentést az éjszakai dróntámadásról, a jelentések szerint a légvédelem összesen 212 alkalommal intézkedett. Arról nem számoltak be, hogy Ukrajna összesen hány eszközzel támadta az országot, ahogy az sem derült ki, hogy történtek-e becsapódások.

(MTI)

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Összejöhet a nagy találkozó: a NATO egyik legerősebb hatalmában tárgyalhat Zelenszkij Putyinnal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy nyitott a találkozóra Vlagyimir Putyinnal, és azt is megnevezte, hol kerülhet erre sor – írja az RBK Ukraine.

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Összejöhet a nagy találkozó: a NATO egyik legerősebb hatalmában tárgyalhat Zelenszkij Putyinnal
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Moszkvában megtalálták a republikánusok nagy ellenfelét: Zelenszkijt

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője a közelgő amerikai választások előtt értékelte az eseményeket – számolt be a TASzSz.

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Moszkvában megtalálták a republikánusok nagy ellenfelét: Zelenszkijt
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Megszületett a mesterterv: Trump lezárná a háborút Ukrajnában, Európába jöhetne az orosz gáz

Az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy Oroszország mielőbb indítsa újra az európai földgázszállításokat az Ukrajnán áthaladó vezetékeken keresztül. Az amerikai, európai és ukrán tisztviselők által is megerősített javaslat célja egy energetikai tűzszünet tető alá hozása a közelgő tél előtt - tudósított a Wall Street Journal .

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Megszületett a mesterterv: Trump lezárná a háborút Ukrajnában, Európába jöhetne az orosz gáz
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Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images

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