Trump szokatlanul nyíltan kipakolta a titkokat: Amerika kémkedik Oroszország és Kína ellen

Az amerikai elnök jelenleg gőzerővel kampányol az amerikai félidős választások miatt, ezért járja az államokat, ahol az összegyűlt támogatóknak tart beszédeket. Az egyik ilyen gyűlésen Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok hírszerzési adatokat gyűjt Oroszország és Kína ellen is. Hozzátette ugyanakkor, hogy a megnevezett két ország ugyanígy tesz.

Valaki azt mondta: »Kína kémkedik utánunk, uram.« Azt mondtam: »Igen, és mi is kémkedünk utánuk. Ne aggódjon emiatt.« Azt mondták: »Szörnyű! Kína! Oroszország! Kémkednek utánunk, uram!« Azt mondtam: »Ez igaz. És mi is ezt tesszük velük, de még jobban csináljuk, szóval ne aggódjon emiatt«

- mondta el a közönségnek.

Trump szokatlanul nyílt kijelentésével valójában nem árult el túl nagy titkot: évek óta ismert, hogy a legnagyobb hatalmak a háttérben egy csendes hírszerzési versenyfutást vívnak. Visszatérő jelenség, hogy az Egyesült Államokban letartóztatnak személyeket, mivel úgy vélik róla, hogy ellenséges hatalmaknak igyekezett illetéktelen adatokat szerezni. A WSJ 2024-ben úgy vélte, hogy Kínának mintegy 600 ezer fős kémhálózata lehet, egy ilyen kiterjedt hálózattal szemben a nyugati hatalmaknak nincs esélyük hatékony védelmet kialakítani.

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