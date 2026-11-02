Tűket és szögeket rejtettek gyerekeknek szánt cukorkákba halloweenkor

A gyömrői önkormányzat közlése szerint már öt alkalommal találtak életveszélyes tárgyakat – szöget, csavart, drótdarabot – a gyerekeknek osztogatott halloweeni édességekben Gyömrőn és környékén.
Az önkormányzat az első eset után néhány órán belül rendőrségi feljelentést tett, és a lakosságot figyelmeztette a veszélyre.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn azt közölte:
a monori rendőrkapitányság az ügyben súlyos testi sértés bűntett kísérletének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.
A rendőrség adatai szerint egy ismeretlen elkövető a Gyömrőn és Péteriben tartott halloweeni utcai rendezvényen kihelyezett cukorkákba hegyes fémtárgyakat, tűket és szögeket rejtett. Az édességekből a rendezvényen részt vevők közül többen is fogyaszthattak, illetve vihettek magukkal.
Németország több régiójában, valamint az ausztriai Linz város egyik negyedében gyermekeknek adott halloweeni édességekben is találtak szúrós tárgyakat.
Egy kilencéves kislány megsebezte a nyelvét, amikor beleharapott egy csokirúdba, amelyben egy legalább öt centiméter hosszú gombostű volt, amelyet az észak-németországi Bremervördében kapott a halloweenmeneten – közölte a rotenburgi rendőrség.
Münchenben egy kilencéves gyermek, aki a társaival együtt házról házra járt, egy olyan bonbonba harapott, amelyben egy szög volt. A helyi rendőrség közölt, hogy a gyermeknek sikerült sérülés nélkül kiköpnie a szeget.
Az észak-németországi Fehmarn szigetén található Burgban egy 11 éves kislány talált egy 3 centiméter hosszú varrótűt egy csokiszeletben. Ő is egy barátnőjével járt csokoládét gyűjteni.
A kelet-németországi Weimar közelében fekvő Umpferstedtben egy 11 és egy 12 éves gyermek fémcsatokat talált egy halloweenmenet közben begyűjtött rágógumikban.
Egész Németországból jeleztek hasonló eseteket, mint tavaly is, amikor egy anya fedezett fel egy borotvapengét a gyermekei által kapott édességekben.
Ausztriában Linz Oed kerületében egy 28 éves apa talált szögeket csokoládérudakban és rágógumikban, amelyet a gyermekei halloweenkor kaptak. A hatóságok figyelmeztetést adtak ki. A rendőrség közölte, hogy megindították a nyomozást.
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