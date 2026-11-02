9°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Tűzgömbök és hullócsillagok fognak feltűnni Magyarország egén
Globál

Tűzgömbök és hullócsillagok fognak feltűnni Magyarország egén

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hullócsillagokkal és tűzgömbökkel érkeznek a Taurida meteorrajok november első felében – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-t.

A közleményben kiemelték: a Déli Tauridák szerdán, az Északi Tauridák november 12-én érik el aktivitásuk maximumát, de a meteorrajok az időszak más éjszakáin is megfigyelhetők.

Az intézmény tájékoztatása alapján

a meteorrajok tagjai között a szokásosnál több különösen fényes jelenség is feltűnhet, de óránként mindössze néhány hullócsillagra lehet számítani.

A szakértők szerint a Tauridák nem a nagy meteorszámukról, hanem különösen fényes, lassan áthaladó hullócsillagaikról ismertek.

Még több Globál

Újra megpróbálják felderíteni a múlt század egyik legrejtélyesebb bűnügyét – Végre kiderülhet, ki ölte meg a neves filmrendezőt?

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Tűket és szögeket rejtettek gyerekeknek szánt cukorkákba halloweenkor

A meteorrajok tagjai között a szokásosnál gyakrabban fordulnak elő tűzgömbök, amelyek a Vénusznál is fényesebbek lehetnek, és akár több másodpercig is láthatók maradhatnak.

A Déli Tauridák szerdán érik el aktivitásuk maximumát, ekkor óránként mintegy 5-8 meteor feltűnésére lehet számítani. Radiánspontjuk, vagyis az a pont, ahonnan a hullócsillagok látszólag érkeznek, a Bika csillagképben található.

Az Északi Tauridák november 12-én éjszaka lesznek a legaktívabbak, óránként körülbelül 4-5 meteorral. Radiánspontjuk a Fiastyúk közelében található, és éjfél után mintegy 65 fokos magasságba emelkedik.

A meteorok az égbolt bármely részén feltűnhetnek, így megfigyelésükhöz nem szükséges közvetlenül a radiánspont irányába nézni. A szakemberek azt javasolják, hogy az érdeklődők november első két hetében minél több időt töltsenek a szabad ég alatt, lehetőleg fényszennyezéstől távol.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló november 12-én esti programot is szervez, amelynek résztvevői a Szaturnuszt, valamint kedvező időjárás esetén az Északi Tauridák meteorjait is megfigyelhetik a csillagvizsgáló tetőteraszáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Megkaparintotta az ukrán hírszerzés Moszkva csúcsdrónját: szintet léptek az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility