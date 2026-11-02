Tűzgömbök és hullócsillagok fognak feltűnni Magyarország egén

Hullócsillagokkal és tűzgömbökkel érkeznek a Taurida meteorrajok november első felében – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-t.

A közleményben kiemelték: a Déli Tauridák szerdán, az Északi Tauridák november 12-én érik el aktivitásuk maximumát, de a meteorrajok az időszak más éjszakáin is megfigyelhetők.

Az intézmény tájékoztatása alapján

a meteorrajok tagjai között a szokásosnál több különösen fényes jelenség is feltűnhet, de óránként mindössze néhány hullócsillagra lehet számítani.

A szakértők szerint a Tauridák nem a nagy meteorszámukról, hanem különösen fényes, lassan áthaladó hullócsillagaikról ismertek.

A meteorrajok tagjai között a szokásosnál gyakrabban fordulnak elő tűzgömbök, amelyek a Vénusznál is fényesebbek lehetnek, és akár több másodpercig is láthatók maradhatnak.

A Déli Tauridák szerdán érik el aktivitásuk maximumát, ekkor óránként mintegy 5-8 meteor feltűnésére lehet számítani. Radiánspontjuk, vagyis az a pont, ahonnan a hullócsillagok látszólag érkeznek, a Bika csillagképben található.

Az Északi Tauridák november 12-én éjszaka lesznek a legaktívabbak, óránként körülbelül 4-5 meteorral. Radiánspontjuk a Fiastyúk közelében található, és éjfél után mintegy 65 fokos magasságba emelkedik.

A meteorok az égbolt bármely részén feltűnhetnek, így megfigyelésükhöz nem szükséges közvetlenül a radiánspont irányába nézni. A szakemberek azt javasolják, hogy az érdeklődők november első két hetében minél több időt töltsenek a szabad ég alatt, lehetőleg fényszennyezéstől távol.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló november 12-én esti programot is szervez, amelynek résztvevői a Szaturnuszt, valamint kedvező időjárás esetén az Északi Tauridák meteorjait is megfigyelhetik a csillagvizsgáló tetőteraszáról.

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