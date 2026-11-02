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Úgy tűnik, hamar megbukott Trump nagy béketerve: Moszkva szerint ez lehetetlen
Globál

Úgy tűnik, hamar megbukott Trump nagy béketerve: Moszkva szerint ez lehetetlen

Portfolio
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A Wall Street Journal hosszú cikket közölt, amely szerint az Egyesült Államok szeretné elérni, hogy orosz gázt szállítsanak Európának, ezzel hozzájárulva az orosz-ukrán háború lezárásához. Most megjött Moszkva értékelése a felvetésről, amit Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára prezentált – számolt be a TASzSz.

Az amerikai lap szerint az amerikai terv része lett volna, hogy Ukrajnán keresztül meginduljanak a szállítások Európa felé, így Kijev tranzitdíjakat tudott volna szedni. Peszkov ugyanakkor gyorsan rövidre zárta a találgatásokat:

Nem valószínű, hogy erről most beszélhetünk. Valójában a jelenlegi helyzet több mint ékesszólóan bizonyítja az ilyen tervek megvalósításának lehetetlenségét jelenleg. De meglátjuk, mi történik a jövőben

– hangsúlyozta.

A kijelentés azt mutatja, hogy a Kreml részéről van erre nyitottság, ugyanakkor ezt jele helyzetben nem tartják reálisnak. Az EU az orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanása óta folyamatosan azon dolgozott, hogy a térségi függőség csökkenjen az orosz energiaforrásoktól. A WSJ által felvázolt terv egyik eleme volt, hogy a felrobbantott Északi Áramlatot is indítsák újra.

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