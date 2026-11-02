Újra megpróbálják felderíteni a múlt század egyik legrejtélyesebb bűnügyét – Végre kiderülhet, ki ölte meg a neves filmrendezőt?

Újraindítja a nyomozást a múlt évszázad egyik legismertebb megoldatlan bűnügyében a római ügyészség, amely az 1975. november 2-ra virradó éjszaka brutálisan meggyilkolt Pier Paolo Pasolini halálának felelőseire akar fényt deríteni – közölte a hatósági eljárás újraélesztését kezdeményező Stefano Maccioni ügyvéd hétfőn.

Az ügyvéd hangoztatta, hogy az ügy újranyitásához az utóbbi időszakban végzett bűnügyi szakértői vizsgálatok vezettek.

Stefano Maccioni elmondta, régóta foglalkoztatja a Pasolini-gyilkosság, már több alkalommal a nyomozás újraindítását kérelmezte, de az ügyészség csak most tartotta azt megalapozottnak.

Úgy vélte, minden arra utal, hogy nem egy személy követte el a gyilkosságot.

Az 1975-ben 53 éves Pier Paolo Pasolini író, költő, rendező a római tengerparton erőszakos támadásban halt meg. Holttestét november 2-án a kora reggeli órákban Ostia városban, a Tevere-folyó torkolatánál találták meg. Pasolini belehalt az őt ért ütésekbe, amelyek után saját autójával át is hajtottak a földön fekvő testen.

A gyilkosságot egy akkor tizenhét éves fiúprostituált vállalta magára, de később visszavonta vallomását. Giuseppe „Pino” Pelosit azon az éjszakán gyorshajtásért állították meg a rendőrök Ostia tengerpartján – Pier Paolo Pasolini autóját vezette.

A Béka becenéven is ismert Pelosi magára vállalta a gyilkosságot. 1983-ban feltételesen szabadlábra helyezték, majd 2005-ben a RAI olasz televízió egyik műsorában visszavonta korábbi verzióját, és másik három támadóról beszélt.

Pelosi 2017-ben betegségben meghalt.

Stefano Maccioni úgy vélte, ideje megtudni, mi történt azon az éjszaka, és miért kellett meghalnia Pasolininek.

A kora kulturális, társadalmi és politikai életében központi szerepet vállaló Pasolini halálának körülményeit kezdettől fogva kétségek kísérték.

Oriana Fallaci újságíró, író 1975 novemberében a L’Europeo hetilapban közölt oknyomozó riportjában megkérdőjelezte, hogy Pino Pelosi egyedül követte el a gyilkosságot. Fallaci szerint több támadó vett részt a gyilkosságban.

Marco Tullio Giordana rendező Pasolini, egy olasz bűntény című 1995-ös filmje szintén kétségbe vonta, hogy Pelosin kívül nem volt jelen senki más.

Pasolini nevéhez olyan filmek kötődnek, mint a Mamma Róma, a Máté evangéliuma, az Oidipusz király, a Dekameron vagy a Salò, avagy Szodoma 120 napja. Több regénye, verse és teoretikus műve magyarul is megjelent.

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