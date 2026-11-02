9°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Újra megpróbálják felderíteni a múlt század egyik legrejtélyesebb bűnügyét – Végre kiderülhet, ki ölte meg a neves filmrendezőt?
Globál

Újra megpróbálják felderíteni a múlt század egyik legrejtélyesebb bűnügyét – Végre kiderülhet, ki ölte meg a neves filmrendezőt?

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újraindítja a nyomozást a múlt évszázad egyik legismertebb megoldatlan bűnügyében a római ügyészség, amely az 1975. november 2-ra virradó éjszaka brutálisan meggyilkolt Pier Paolo Pasolini halálának felelőseire akar fényt deríteni – közölte a hatósági eljárás újraélesztését kezdeményező Stefano Maccioni ügyvéd hétfőn.

Az ügyvéd hangoztatta, hogy az ügy újranyitásához az utóbbi időszakban végzett bűnügyi szakértői vizsgálatok vezettek.

Stefano Maccioni elmondta, régóta foglalkoztatja a Pasolini-gyilkosság, már több alkalommal a nyomozás újraindítását kérelmezte, de az ügyészség csak most tartotta azt megalapozottnak.

Úgy vélte, minden arra utal, hogy nem egy személy követte el a gyilkosságot.

Az 1975-ben 53 éves Pier Paolo Pasolini író, költő, rendező a római tengerparton erőszakos támadásban halt meg. Holttestét november 2-án a kora reggeli órákban Ostia városban, a Tevere-folyó torkolatánál találták meg. Pasolini belehalt az őt ért ütésekbe, amelyek után saját autójával át is hajtottak a földön fekvő testen.

Még több Globál

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Tűket és szögeket rejtettek gyerekeknek szánt cukorkákba halloweenkor

Tűzgömbök és hullócsillagok fognak feltűnni Magyarország egén

A gyilkosságot egy akkor tizenhét éves fiúprostituált vállalta magára, de később visszavonta vallomását. Giuseppe „Pino” Pelosit azon az éjszakán gyorshajtásért állították meg a rendőrök Ostia tengerpartján – Pier Paolo Pasolini autóját vezette.

A Béka becenéven is ismert Pelosi magára vállalta a gyilkosságot. 1983-ban feltételesen szabadlábra helyezték, majd 2005-ben a RAI olasz televízió egyik műsorában visszavonta korábbi verzióját, és másik három támadóról beszélt.

Pelosi 2017-ben betegségben meghalt.

Stefano Maccioni úgy vélte, ideje megtudni, mi történt azon az éjszaka, és miért kellett meghalnia Pasolininek.

A kora kulturális, társadalmi és politikai életében központi szerepet vállaló Pasolini halálának körülményeit kezdettől fogva kétségek kísérték.

Oriana Fallaci újságíró, író 1975 novemberében a L’Europeo hetilapban közölt oknyomozó riportjában megkérdőjelezte, hogy Pino Pelosi egyedül követte el a gyilkosságot. Fallaci szerint több támadó vett részt a gyilkosságban.

Marco Tullio Giordana rendező Pasolini, egy olasz bűntény című 1995-ös filmje szintén kétségbe vonta, hogy Pelosin kívül nem volt jelen senki más.

Pasolini nevéhez olyan filmek kötődnek, mint a Mamma Róma, a Máté evangéliuma, az Oidipusz király, a Dekameron vagy a Salò, avagy Szodoma 120 napja. Több regénye, verse és teoretikus műve magyarul is megjelent.

Címlapkép forrása: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Megkaparintotta az ukrán hírszerzés Moszkva csúcsdrónját: szintet léptek az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility