Újra megpróbálják felderíteni a múlt század egyik legrejtélyesebb bűnügyét – Végre kiderülhet, ki ölte meg a neves filmrendezőt?

Az ügyvéd hangoztatta, hogy az ügy újranyitásához az utóbbi időszakban végzett bűnügyi szakértői vizsgálatok vezettek.
Stefano Maccioni elmondta, régóta foglalkoztatja a Pasolini-gyilkosság, már több alkalommal a nyomozás újraindítását kérelmezte, de az ügyészség csak most tartotta azt megalapozottnak.
Úgy vélte, minden arra utal, hogy nem egy személy követte el a gyilkosságot.
Az 1975-ben 53 éves Pier Paolo Pasolini író, költő, rendező a római tengerparton erőszakos támadásban halt meg. Holttestét november 2-án a kora reggeli órákban Ostia városban, a Tevere-folyó torkolatánál találták meg. Pasolini belehalt az őt ért ütésekbe, amelyek után saját autójával át is hajtottak a földön fekvő testen.
A gyilkosságot egy akkor tizenhét éves fiúprostituált vállalta magára, de később visszavonta vallomását. Giuseppe „Pino” Pelosit azon az éjszakán gyorshajtásért állították meg a rendőrök Ostia tengerpartján – Pier Paolo Pasolini autóját vezette.
A Béka becenéven is ismert Pelosi magára vállalta a gyilkosságot. 1983-ban feltételesen szabadlábra helyezték, majd 2005-ben a RAI olasz televízió egyik műsorában visszavonta korábbi verzióját, és másik három támadóról beszélt.
Pelosi 2017-ben betegségben meghalt.
Stefano Maccioni úgy vélte, ideje megtudni, mi történt azon az éjszaka, és miért kellett meghalnia Pasolininek.
A kora kulturális, társadalmi és politikai életében központi szerepet vállaló Pasolini halálának körülményeit kezdettől fogva kétségek kísérték.
Oriana Fallaci újságíró, író 1975 novemberében a L’Europeo hetilapban közölt oknyomozó riportjában megkérdőjelezte, hogy Pino Pelosi egyedül követte el a gyilkosságot. Fallaci szerint több támadó vett részt a gyilkosságban.
Marco Tullio Giordana rendező Pasolini, egy olasz bűntény című 1995-ös filmje szintén kétségbe vonta, hogy Pelosin kívül nem volt jelen senki más.
Pasolini nevéhez olyan filmek kötődnek, mint a Mamma Róma, a Máté evangéliuma, az Oidipusz király, a Dekameron vagy a Salò, avagy Szodoma 120 napja. Több regénye, verse és teoretikus műve magyarul is megjelent.
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