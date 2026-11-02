Váratlan ajánlatot tett Zelenszkij: ezen múlhat az orosz finomítók elleni csapások leállítása

Újabb fordulatot jelent az ukrán elnök nyilatkozata az ukrán-orosz-amerikai hármas követelésekben, ugyanis az ukrán elnök kijelentette, hogy hajlandó leállítani az orosz finomítók elleni támadásokat, de ehhez feltételeket szabott.

Több különböző beszélgetést is folytattunk Trump elnökkel és csapatával a finomítók elleni támadásokról. És azt kértük, hogy ne hagyhassuk figyelmen kívül a válaszadást Oroszország energiaiparunk elleni támadásaira, az emberek halálára, az áram-, gáz-, finomítóipar- és minden más elleni támadásokra

– mondta.

Zelenszkij azt emelte ki, hogy szükségük van a Patriot elfogórakétákra, hogy hatékonyan el tudják hárítani az ellenséges támadásokat. A másik lehetőség, hogy Oroszország felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokkal, ezt korábban is feltételként szabták, ám Moszkva akkor ezt figyelmen kívül hagyta, tovább folytatták a műveleteket. Az ukrán elnök elmondta, hogy

legalább egy hónapra elegendő rakétát kért Washingtontól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images