Váratlan fordulat Iránban: az utolsó pillanatban sikerülhet elkerülni, hogy felrobbanjon a Közel-Kelet?

Irán kormánya felhatalmazást kapott az ajatollahtól, hogy tárgyaljon az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról – jelentette be Maszoúd Peszeskján iráni elnök.

Az iráni vezető egész pontosan azt mondta, hogy „bizonyos tárgyalási jogkörökkel” ruházta fel Modzstába Hámenei az iráni kormányt, azt nem tisztázta, ez pontosan mit jelent.

Teherán megpróbálja megoldani ezt a problémát tárgyalásokon keresztül”

– idézi Peszeskjánt az Al-Dzsazíra.

Hozzátette:

az iráni nép ellenállását sem fegyverrel, sem gazdasági eszközökkel nem lehet megtörni, a diplomácia vezet egyedül megoldásra.

Teherán egy nagyobb delegációt küldött Dohába a hétvégén, ahol három napon keresztül tárgyaltak a katari közvetítőkkel. A találkozón állítólag sikerült összerakni egy újabb béketervezetet is, melyet később Amerikába akarnak továbbítani.

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