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Váratlan siker lett a fegyverszünet Ukrajnában, de az oroszok titokban már a következő lépésre készültek
Globál

Váratlan siker lett a fegyverszünet Ukrajnában, de az oroszok titokban már a következő lépésre készültek

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Az ukrán vezérkari jelentések szerint Oroszország titokban a saját javára használta ki a lokális tűzszünetet – írja az RBK Ukraine.

Ukrajna és Oroszország – Melania Trump amerikai first lady aktív közbenjárására – tűzszüneti megállapodást kötött a Dnyeper partján álló Oleszkij település evakuálására és humanitárius segélyszállítmányok eljuttatására. A jelek szerint a felek nagyrészt be is tartották a megállapodást, az elmúlt napokban nem érték támadások a kisvárost. Az ukrán vezérkar szerint ennyire azért nem pozitív a helyzet, mivel az oroszok megpróbálták a javukra fordítani a fegyverropogás elhallgatását. Kijelentették, hogy ameddig Kijev tartotta magát a megállapodásban foglaltak teljeskörű betartásához, addig Moszkva ezt nem teljesen vette figyelembe:

A tűzszünet alatt megfigyelték az orosz egységek rotációját, a pozíciókat megerősítették, kiterjesztették az utak mentén a drónellenes intézkedéseket, és növelték a logisztikai kapacitást, beleértve a lőszer szállítását is

– emelték ki.

A vezérkar azt ugyanakkor kiemelte, hogy a tűzszüneti megállapodás több pontját betartották az oroszok is, így például a segélyszállítmányok épségben eljutottak a kívánt területre. Az átmeneti tűzszünet egyik célja a helyi lakosság kimenekítése volt, akik az ukrán ellenőrzés alatt álló területekre távozást választották, azok is probléma nélkül eljutottak a kijelölt részekre.

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A megállapodás október 27-től november 1-ig volt érvényben. Kijev azt reméli, hogy az oleszkiji eset

példával járhat a jövőben az oroszok és az ukránok előtt, és több lokális és átmeneti tűzszünet jöhet létre.

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