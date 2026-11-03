„A demokrácia győzött” – Súlyos vereséget szenvedett Trump csapata a bíróságon

Holdblog A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet

Bankmonitor Mégsem olyan biztos befektetés az arany? Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg

Holdblog Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.

Grandio Blog Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora? Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a

RSM Blog Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs

ChikansPlanet Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot? Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik

Holdblog A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday) Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,