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„A demokrácia győzött” – Súlyos vereséget szenvedett Trump csapata a bíróságon
Globál

„A demokrácia győzött” – Súlyos vereséget szenvedett Trump csapata a bíróságon

Portfolio
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Elutasította az amerikai legfelsőbb bíróság Donald Trump amerikai elnök és a szövetségi kormány keresetét, akik 20 ezer embert akartak levenni a szavazólapokról Kaliforniában – írta meg az AP.

A szövetségi kormány szerint az érintettek nem amerikai állampolgárok, mégis szavazhatnak a demokrata vezetésű államban.

A legfelsőbb bíróság ellenszavazat és indoklás nélkül elutasította a Trump-adminisztráció keresetét.

A demokrácia győzött”

– kommentálta az ügyet Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója.

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