Alakul a botrány Amerikában: akár meg is akadályozhatják az egyik szenátor beiktatását

James Comer a Képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke; a Kentucky állambeli politikus a Fox News vasárnapi műsorában beszélt arról, hogy

komoly esélyt lát Peltola beiktatásának megakadályozására.

Comer ugyanakkor hozzátette, hogy erről a lehetőségről még nem egyeztetett John Thune-nal, a szenátus republikánus frakció vezetőjével, mivel a bizottsági vizsgálatok hatásköre alapvetően a képviselőházra korlátozódik. A képviselő szerint azonban az amerikai választók így is pontosan látják, milyen manipuláció történt.

A botrány a The New York Times egyik cikke nyomán robbant ki. A lap értesülései szerint

Peltola stábja és az országos demokrata pártvezetés beszervezett egy kamujelöltet, aki szinte pontosan ugyanazt a nevet viseli, mint a hivatalban lévő republikánus szenátor, Dan Sullivan.

A manőver célja az volt, hogy a névazonosság révén összezavarják a választókat, és szavazatokat vegyenek el a republikánus riválistól.

Annak ellenére, hogy a gyakorlat alapvetően nem biztosan törvénysértő, Comer elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és élesen bírálta a demokrata pártvezetést a hallgatásuk miatt. A bizottsági elnök szerint a legfontosabb tisztázandó kérdés az, hogy pontosan kik és mikor kapcsolódtak be a műveletbe, történt-e pénzmozgás az ügyben, és ha igen, milyen törvényeket sértettek meg ezzel.

A politikus már el is indította a hivatalos vizsgálatot Peltola szerepének feltárására, amelynek keretében jegyzőkönyvezett, személyes meghallgatásra idézte be a jelölt korábbi kampányfőnökét, Elisa Riost november 5-ére, valamint Jerid Kurtz demokrata kampánystratégát november 6-ára.

Az ügy kapcsán megszólalt a választáson újrainduló Dan Sullivan is, aki vasárnap kijelentette, hogy akkor is el fogja fogadni a végeredményt, ha alulmarad a küzdelemben. Párttársa, a dél-karolinai Tim Scott szenátor ugyanakkor kitért a válaszadás elől, amikor ugyanezt a kérdést tették fel neki.

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