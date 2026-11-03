Amerikai választás 2026: becsapósak lehetnek az első számok, akár hetekig várni kell a győztes kihirdetésére

Az első részleges eredmények magyar idő szerint éjfél után futhatnak be.

Annak az előrejelzése, hogy a Demokrata vagy a Republikánus Párt szerezheti meg a képviselőházi többséget, azért húzódhat el, mert a demokratáknak számos olyan választókerületben kell győzniük – például Kaliforniában –, ahol nagyon magas a levélben szavazók aránya, a voksok összeszámlálása pedig hagyományosan lassan halad - hívta fel a figyelmet Cohn.

Ennél is fontosabb kiemelni a "kék délibáb" jelenségét.

Míg 2020-ban a választás napján leadott voksok gyors összesítése miatt átmeneti republikánus előny, vagyis "vörös délibáb" alakult ki, addig idén a kulcsfontosságú szenátusi csatatérállamok többségében a korai és a levélszavazatokat számolják össze először. Mivel ezekben a demokraták általában jóval erősebben szerepelnek, a választási éjszaka elején olyan államokban is vezethetnek – például Floridában vagy Dél-Karolinában –, ahol végül várhatóan veszíteni fognak. Észak-Karolinában és Georgiában Roy Cooper és Jon Ossoff demokrata szenátorjelöltek kezdetben akár 20 százalékpontos előnyre is szert tehetnek, de Cohn szerint a fölényük idővel várhatóan csökkeni fog.

A keleti parti idő szerint 19 és 20 óra között (magyar idő szerint hajnali 1 és 2 órakor) záró államok még nem a legfőbb szenátusi csataterek, ám a képviselőházi erőviszonyokról gyors képet adnak.

Cohn szerint beszédes lesz Kentucky 6-os és Indiana 5-ös választókerülete, ahol már 18 órakor (éjfélkor) zárnak az urnák.

Ezekben a hagyományosan republikánus körzetekben, ahol Donald Trump 2024-ben 15-17 százalékponttal nyert, most szoros verseny várható. Ha a demokraták itt, illetve a 19 órakor záró déli államokban – például Floridában és Dél-Karolinában – jól szerepelnek, az komoly bajt jelez a republikánusok számára.

A Times elemzője szerint 8 óra (hajnali 2) után Texasra fog szegeződni a figyelem, ahol a legnagyobb megyék gyorsan közzéteszik az összes voks kétharmadát kitevő korai szavazatokat. Bár ebben az államban a korai szavazás általában nem lejt erősen a demokraták felé, az idei becslések szerint a párt kifejezetten jól mozgósított, így jelöltjük, James Talarico jelentős előnnyel nyithat. Az urnazárás napján leadott, várhatóan republikánus többségű szavazatok összesítése azonban Texasban és a 19 óra 30 perckor (hajnali 1:30) záró Ohióban is lassan halad.

Kilenc órától a legfontosabb szenátusi csatatérállamokban – köztük Iowában, Kansasben, Michiganben és Nebraskában – is véget ér a voksolás. Cohn szerint Iowában, Ohióban és Kansasben kezdetben szintén "túl" magabiztosan vezethetnek a demokraták, éjfél körül (reggel 6 magasságában magyar idő szerint) azonban már a voksok több mint 90 százalékát feldolgozzák, így ott gyorsabban tisztul majd a kép. Michigan azonban sajátos forgatókönyvet követ, ugyanis a korai szavazatok miatti demokrata vezetést általában a kisebb, republikánus többségű megyék gyors jelentései fordítják meg, mielőtt a Detroitot magában foglaló Wayne megye lassabb számlálása újra a demokraták felé billentené a mérleget. Mivel 2024-ben a voksoknak csak a felét számolták össze éjfélig, szoros verseny esetén Abdul El-Sayed akár késő éjszakáig is hátrányban lehet.

Ha a szenátusi többség Maine és Alaszka államokon múlik, valószínű, hogy a végeredményre napokat vagy akár heteket kell majd várni.

Maine-ben sok vidéki településen még mindig kézzel számolják a szavazólapokat, két éve csupán a voksok 80 százalékát dolgozták fel másnap délig. Alaszkában a demokraták felé hajló korai és levélszavazatok összeszámlálása akár egy hetet is igénybe vehet, ami kezdetben csalóka republikánus vezetést mutathat - hívja fel a figyelmet a New York Times elemzője.

A késlekedés másik oka az lehet, hogy mindkét államban preferenciális szavazási rendszert alkalmaznak. Ennek értelmében, ha egyik jelölt sem szerzi meg a voksok több mint 50 százalékát, a választók által megjelölt második preferenciák alapján osztják újra a szavazatokat. Amennyiben a szenátusi többség ezeken a szavazólapokon múlik, a végeredmény csak november 18-án, az alaszkai preferenciális szavazatok összesítésekor válik hivatalossá.

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