Amerikai választás 2026: beütöttek az első problémák - Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

Jó esély van rá, hogy a Demokrata Párt visszaveszi a szenátust, ezt egy évvel ezelőtt még senki nem gondolta volna - nyilatkozta a párt felsőházi frakcióvezetője, Chuck Schumer az amerikai médiának, miután leadta szavazatát.

Schumer szerint a Demokrata Párt fantasztikus jelölteket állított, de

elismerte, hogy Donald Trump botrányai is kellettek ahhoz, hogy pártjának esélyei ennyire javuljanak.