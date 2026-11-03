Amerikai választás 2026: hamarosan jönnek az első eredmények – Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

Kifogást emeltek egyes michigani választási tisztviselők, miután úgy hallották, hogy a Dearbornban és Flintben jelen lévő szövetségi választási megfigyelők a munkavállalók képzettsége felől érdeklődtek.

Ezt nem engedélyezi a törvény

- közölte a helyi választási hivatal szóvivője. Hozzátette: a Trump-kormányzat igazságügyi tárcája egyetértett velük, és ígéretet tett a választási megfigyelők tájékoztatására.

A michigani szóvivő szerint a szövetségi megfigyelők Lansingben megpróbáltak beszélni a választókkal, ami engedélyezett, ha a szavazólap leadása után és a szavazóhelyiségen kívül történik.

(AP)