7°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?
Globál

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.
Megosztás

Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát

Kedden választ Amerika. Bár a legtöbb figyelem a képviselőházi és a szenátusi versenyt övezi a félidős választásokon, a szövetségi szintű összecsapások mellett rendkívül kiélezettek az állami szavazások is. 36 államban új kormányzót választanak, és több tucat helyen szerepelnek a szavazólapokon olyan tisztségek, mint a választások lebonyolításáért felelős tisztviselők, államügyészek, agrár-, vagy oktatáspolitikai vezetők. A félidős választással egy időben ráadásul szinte az összes államban lógnak a levegőben törvényhozói helyek is. Donald Trump népszerűtlensége, a megélhetési kérdések, az iráni háború és úgy összességében a republikánusok ellen fordult országos közhangulat ezeket a helyi szintű küzdelmeket is befolyásolják: Ohio, Alaszka és Texas is évtizedek óta először választhat demokrata kormányzót.

Tovább a cikkhez
Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát
Megosztás

Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?

Kedden választ Amerika. Persze nem elnököt, hiszen Donald Trump elnöki ciklusa 2029 januárjáig tart. Az amerikai félidős választásokon, így az idein is, a szövetségi törvényhozás két kamarájáért folyik a legádázabb küzdelem. A Kongresszus alsóházáról legutóbb megírtuk, hogy ott voltaképpen kezdettől fogva a demokratáknak lejtett a pálya, akik könnyedén átfordíthatják azt a néhány képviselőházi helyet, ami a többség megkaparintásához kell a republikánusoktól. Nem így a felsőházban. A kezdeti elemzések úgy saccoltak, hogy szinte csodára lenne szüksége a demokratáknak ahhoz, hogy átvegyék a szenátus irányítását. Az erős jelölteknek, a borús megélhetési helyzetnek, az iráni háborúnak és Donald Trump negatív rekordokat döntögető megítélésének hála azonban simán összejöhet a demokrata bravúr. Mi több, a legtöbb elemző szerint immár nem a republikánusok, hanem a demokraták a favoritok a szenátusban, a győzelem pedig még több lehetőséget adna a kezükbe, hogy ellensúlyt képezzenek a Trump-kormányzattal szemben. De a verseny nincs még lefutva, mutatjuk, melyik csatatérállamokat érdemes szoros figyelemmel követni.

Tovább a cikkhez
Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?
Megosztás

Nincs miért táncra perdülnie Trumpnak: évtizedek óta nem látott cunami gyűrheti maga alá – Mutatjuk, hol a legnagyobb a tét

Kedden választ Amerika. Bár Donald Trump még marad két évig az elnöki székben, és a szenátusi székeknek is csak a harmada van játékban, a félidős kongresszusi választáson újraválasztják a szövetségi törvényhozás alsóházának egészét. A 435 tagú képviselőházban ugyanis csak két évre szól a politikusok mandátuma, így a hat évre, egymáshoz képest elcsúsztatva megválasztott szenátorokhoz képest élesebben tükrözi a pártok aktuális erőviszonyait és a közhangulatot. Trump második ciklusának közepére az amerikai közvélemény a Fehér Házat és a Kongresszust is irányító republikánusok ellen fordult, így a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy a demokraták megszerzik az alsóházi többséget. De az sem mindegy, hogy öt, tíz vagy akár harminc fős lesz a fölényük. Mutatjuk, mely csatatereken dőlhet el a képviselőház sorsa.

Tovább a cikkhez
Nincs miért táncra perdülnie Trumpnak: évtizedek óta nem látott cunami gyűrheti maga alá – Mutatjuk, hol a legnagyobb a tét

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Nagy bejelentés jött Iránból - Zuhant a Brent, de a tech papíroknak már szárnyát szegték Amerikában
Felrobbant Oroszország legmodernebb, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépe: itt vannak a részletek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility