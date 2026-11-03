Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát
Kedden választ Amerika. Bár a legtöbb figyelem a képviselőházi és a szenátusi versenyt övezi a félidős választásokon, a szövetségi szintű összecsapások mellett rendkívül kiélezettek az állami szavazások is. 36 államban új kormányzót választanak, és több tucat helyen szerepelnek a szavazólapokon olyan tisztségek, mint a választások lebonyolításáért felelős tisztviselők, államügyészek, agrár-, vagy oktatáspolitikai vezetők. A félidős választással egy időben ráadásul szinte az összes államban lógnak a levegőben törvényhozói helyek is. Donald Trump népszerűtlensége, a megélhetési kérdések, az iráni háború és úgy összességében a republikánusok ellen fordult országos közhangulat ezeket a helyi szintű küzdelmeket is befolyásolják: Ohio, Alaszka és Texas is évtizedek óta először választhat demokrata kormányzót.
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Kedden választ Amerika. Persze nem elnököt, hiszen Donald Trump elnöki ciklusa 2029 januárjáig tart. Az amerikai félidős választásokon, így az idein is, a szövetségi törvényhozás két kamarájáért folyik a legádázabb küzdelem. A Kongresszus alsóházáról legutóbb megírtuk, hogy ott voltaképpen kezdettől fogva a demokratáknak lejtett a pálya, akik könnyedén átfordíthatják azt a néhány képviselőházi helyet, ami a többség megkaparintásához kell a republikánusoktól. Nem így a felsőházban. A kezdeti elemzések úgy saccoltak, hogy szinte csodára lenne szüksége a demokratáknak ahhoz, hogy átvegyék a szenátus irányítását. Az erős jelölteknek, a borús megélhetési helyzetnek, az iráni háborúnak és Donald Trump negatív rekordokat döntögető megítélésének hála azonban simán összejöhet a demokrata bravúr. Mi több, a legtöbb elemző szerint immár nem a republikánusok, hanem a demokraták a favoritok a szenátusban, a győzelem pedig még több lehetőséget adna a kezükbe, hogy ellensúlyt képezzenek a Trump-kormányzattal szemben. De a verseny nincs még lefutva, mutatjuk, melyik csatatérállamokat érdemes szoros figyelemmel követni.
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Kedden választ Amerika. Bár Donald Trump még marad két évig az elnöki székben, és a szenátusi székeknek is csak a harmada van játékban, a félidős kongresszusi választáson újraválasztják a szövetségi törvényhozás alsóházának egészét. A 435 tagú képviselőházban ugyanis csak két évre szól a politikusok mandátuma, így a hat évre, egymáshoz képest elcsúsztatva megválasztott szenátorokhoz képest élesebben tükrözi a pártok aktuális erőviszonyait és a közhangulatot. Trump második ciklusának közepére az amerikai közvélemény a Fehér Házat és a Kongresszust is irányító republikánusok ellen fordult, így a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy a demokraták megszerzik az alsóházi többséget. De az sem mindegy, hogy öt, tíz vagy akár harminc fős lesz a fölényük. Mutatjuk, mely csatatereken dőlhet el a képviselőház sorsa.
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