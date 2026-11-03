Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Kedden választ Amerika. Persze nem elnököt, hiszen Donald Trump elnöki ciklusa 2029 januárjáig tart. Az amerikai félidős választásokon, így az idein is, a szövetségi törvényhozás két kamarájáért folyik a legádázabb küzdelem. A Kongresszus alsóházáról legutóbb megírtuk, hogy ott voltaképpen kezdettől fogva a demokratáknak lejtett a pálya, akik könnyedén átfordíthatják azt a néhány képviselőházi helyet, ami a többség megkaparintásához kell a republikánusoktól. Nem így a felsőházban. A kezdeti elemzések úgy saccoltak, hogy szinte csodára lenne szüksége a demokratáknak ahhoz, hogy átvegyék a szenátus irányítását. Az erős jelölteknek, a borús megélhetési helyzetnek, az iráni háborúnak és Donald Trump negatív rekordokat döntögető megítélésének hála azonban simán összejöhet a demokrata bravúr. Mi több, a legtöbb elemző szerint immár nem a republikánusok, hanem a demokraták a favoritok a szenátusban, a győzelem pedig még több lehetőséget adna a kezükbe, hogy ellensúlyt képezzenek a Trump-kormányzattal szemben. De a verseny nincs még lefutva, mutatjuk, melyik csatatérállamokat érdemes szoros figyelemmel követni.