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Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 435
0 0
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 35
34 31
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
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Amerikai választás 2026: kié lesz a többség, és hogyan értelmezd az eredményeket?
Globál

Amerikai választás 2026: kié lesz a többség, és hogyan értelmezd az eredményeket?

Portfolio
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November 3-án tartják a félidős választásokat az Egyesült Államokban. Nagyjából 250 millió amerikai állampolgár jogosult a szavazásra, és több mint 50 millió választó már előzetesen leadta a voksát személyesen vagy levélben. Az amerikai választók a 435 fős Képviselőház teljes összetételéről és a 100 fős Szenátus 35 szenátoráról döntenek. A Portfolio folyamatosan nyomon követi a választás eseményeit, eredményeit, cikkekben és a címlapról elérhető infografikán is.

November 3-án félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban.

A legfontosabb, hogy ennek részeként szövetségi kongresszusi szavazás zajlik, ami lényegében a magyar országgyűlési (parlamenti) választások megfelelője.

A Portfolio folyamatosan nyomon követi az időközi választás eseményeit, élő tudósításunk ebben a cikkben érhető el:

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  1. a Kongresszus alsóháza, a Képviselőház mind a 435 tagját,
  2. illetve a felsőház, a 100 tagú Szenátus 35 tagját.

A Képviselőházban teljes létszám mellett 218 képviselő szükséges a többséghez. A Szenátusban 51 fős többség biztosítja a döntő szavazati fölényt, de 50–50-es megoszlás esetén az alelnök döntő szavazata is meghatározó lehet.

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Címlapunkről elérhető a folyamatosan frissülő amerikai választási infografika.

Emellett 36 államban lesz kormányzóválasztás és 145 állami szintű népszavazási kérdésről is döntenek majd az amerikaiak.

A választásnak komoly tétje van: ha a Demokrata Párt képviselői, szenátorai kerülnek többségbe a törvényhozásban, Donald Trump és a Fehér Ház mozgásterét számos fontos ügyben (bevándorlás, adózás, egyes külpolitikai kérdések), megköthetik politikai ellenfelei.

A választás módjáról, várható eredményekről itt írtunk részletes összegzést:

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