Amerikai választások: bizakodóak a politikusok

Hónapokig tartó elemzések és közvélemény-kutatások után a választás napján mindkét nagy párt vezetői bizakodva osztották meg végső várakozásaikat. A képviselőházi demokraták vezetői biztosra veszik, hogy kényelmes többséget szereznek, miközben a Trump-adminisztráció tagjai az ország kedvező helyzetét hangsúlyozva próbálnak pozitív üzeneteket közvetíteni a választók felé.
Ezzel szemben maga Donald Trump elnök szűk körben már elismerte, hogy pártja akár a legrosszabb forgatókönyvvel is szembesülhet.
Ezt az elnökhöz közel álló források szivárogtatták ki, némileg árnyalva a kormányzat hivatalos kommunikációját. Az első szavazóhelyiségek kevesebb mint két órán belül bezárnak Kentucky és Indiana államokban.
A voksolás ugyanakkor nem zajlik zökkenőmentesen, több választókörzetből is fennakadásokat jelentettek. A technikai problémák miatt egyes szavazóhelyiségekben meg kellett hosszabbítani a nyitvatartást, máshol pedig teljesen új helyszínre kellett átköltöztetni a szavazást.
A legsúlyosabb fennakadás a New York állambeli Westchester megyében történt, ahol a megyei vezetés tájékoztatása szerint a szavazatszámláló gépek 332 helyszínen összesen akár 250 ezer szavazólapot sem tudtak beolvasni. Mike Lawler republikánus képviselő újságíróknak elmondta, hogy a pótíveket kétpárti választási tisztviselők gyűjtik össze, majd rendőri kísérettel szállítják a kijelölt számlálóközpontba.
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