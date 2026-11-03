Amerikai választások: bizakodóak a politikusok

Hónapokig tartó elemzések és közvélemény-kutatások után a választás napján mindkét nagy párt vezetői bizakodva osztották meg végső várakozásaikat. A képviselőházi demokraták vezetői biztosra veszik, hogy kényelmes többséget szereznek, miközben a Trump-adminisztráció tagjai az ország kedvező helyzetét hangsúlyozva próbálnak pozitív üzeneteket közvetíteni a választók felé.

Ezzel szemben maga Donald Trump elnök szűk körben már elismerte, hogy pártja akár a legrosszabb forgatókönyvvel is szembesülhet.

Ezt az elnökhöz közel álló források szivárogtatták ki, némileg árnyalva a kormányzat hivatalos kommunikációját. Az első szavazóhelyiségek kevesebb mint két órán belül bezárnak Kentucky és Indiana államokban.

A voksolás ugyanakkor nem zajlik zökkenőmentesen, több választókörzetből is fennakadásokat jelentettek. A technikai problémák miatt egyes szavazóhelyiségekben meg kellett hosszabbítani a nyitvatartást, máshol pedig teljesen új helyszínre kellett átköltöztetni a szavazást.

A legsúlyosabb fennakadás a New York állambeli Westchester megyében történt, ahol a megyei vezetés tájékoztatása szerint a szavazatszámláló gépek 332 helyszínen összesen akár 250 ezer szavazólapot sem tudtak beolvasni. Mike Lawler republikánus képviselő újságíróknak elmondta, hogy a pótíveket kétpárti választási tisztviselők gyűjtik össze, majd rendőri kísérettel szállítják a kijelölt számlálóközpontba.

Címlapkép forrása: Sarah Rice/Getty Images