7°C fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 435
0 0
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 35
34 31
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Amerikai választások: bizakodóak a politikusok
Globál

Amerikai választások: bizakodóak a politikusok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bár a nyilvánosság előtt a demokraták és a republikánusok egyaránt optimistán nyilatkoznak az amerikai választások várható kimeneteléről, a színfalak mögött Donald Trump elnök már jóval borúlátóbb. Mindeközben az ország több pontján technikai problémák nehezítik a voksolást, New York államban például negyedmillió szavazólapot nem tudtak beolvasni a gépek - írta a CNN.

Hónapokig tartó elemzések és közvélemény-kutatások után a választás napján mindkét nagy párt vezetői bizakodva osztották meg végső várakozásaikat. A képviselőházi demokraták vezetői biztosra veszik, hogy kényelmes többséget szereznek, miközben a Trump-adminisztráció tagjai az ország kedvező helyzetét hangsúlyozva próbálnak pozitív üzeneteket közvetíteni a választók felé.

Ezzel szemben maga Donald Trump elnök szűk körben már elismerte, hogy pártja akár a legrosszabb forgatókönyvvel is szembesülhet.

Ezt az elnökhöz közel álló források szivárogtatták ki, némileg árnyalva a kormányzat hivatalos kommunikációját. Az első szavazóhelyiségek kevesebb mint két órán belül bezárnak Kentucky és Indiana államokban.

A voksolás ugyanakkor nem zajlik zökkenőmentesen, több választókörzetből is fennakadásokat jelentettek. A technikai problémák miatt egyes szavazóhelyiségekben meg kellett hosszabbítani a nyitvatartást, máshol pedig teljesen új helyszínre kellett átköltöztetni a szavazást.

Még több Globál

Amerikai választás 2026: hamarosan jönnek az első eredmények – Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

Még be sem jöttek az eredmények, Trump szövetségese máris asztalt borított: "őszintének kell lennünk!"

Amerikai választás 2026: becsapósak lehetnek az első számok, akár hetekig várni kell a győztes kihirdetésére

A legsúlyosabb fennakadás a New York állambeli Westchester megyében történt, ahol a megyei vezetés tájékoztatása szerint a szavazatszámláló gépek 332 helyszínen összesen akár 250 ezer szavazólapot sem tudtak beolvasni. Mike Lawler republikánus képviselő újságíróknak elmondta, hogy a pótíveket kétpárti választási tisztviselők gyűjtik össze, majd rendőri kísérettel szállítják a kijelölt számlálóközpontba.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai választás 2026: hamarosan jönnek az első eredmények – Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

Még be sem jöttek az eredmények, Trump szövetségese máris asztalt borított: "őszintének kell lennünk!"

Amerikai választás 2026: becsapósak lehetnek az első számok, akár hetekig várni kell a győztes kihirdetésére

Címlapkép forrása: Sarah Rice/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: hamarosan jönnek az első eredmények – Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?
Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter
Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility