8°C erősen fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 435
0 0
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 35
34 31
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Amerikai választások: informatikai hiba miatt alakult ki a botrány: több százezer szavazatot érint a fennakadás
Globál

Amerikai választások: informatikai hiba miatt alakult ki a botrány: több százezer szavazatot érint a fennakadás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Programozási hiba miatt nem tudják beolvasni a szavazólapokat a szavazatszámláló gépek a New York állambeli Westchester megyében. A technikai fennakadás több mint negyven települést és akár kétszázötvenezer voksot is érinthet, a választópolgárok ezért pótlapokon adhatják le a szavazataikat - közölte a CNN.

Ken Jenkins, Westchester megye vezetője egy helyi idő szerint délutáni sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a megye több mint negyven településén, összesen 332 szavazókörben lépett fel a meghibásodás.

A becslések szerint a gépek akár 250 ezer szavazólapot sem tudtak feldolgozni, bár a megyei választási bizottság szóvivője ezt az adatot egyelőre nem erősítette meg.

New York állam választási tisztviselői szerint a fennakadást szoftverhiba okozta. Mivel a szkennelés jelenleg nem működik, a választókat arra kérték, hogy a vészhelyzetekre rendszeresített szavazólapokon adják le a voksaikat. Jenkins elmondta, hogy ezeket az íveket csak az urnazárás után, magyar idő szerint hajnal 3-kor kezdik majd összeszámolni, méghozzá nem kézzel, hanem utólagos gépi beolvasással.

A megyei választási bizottság munkáját közvetlenül nem felügyelő vezető hozzátette, hogy az állami szervek eddig nem látták indokoltnak a szavazókörök nyitvatartásának meghosszabbítását. Jenkins arra is kitért, hogy a korai szavazás időszakában a megye egy másik gépparkot használt, így az akkori voksokat nem érintette a mostani probléma.

Még több Globál

Amerikai választás 2026: beütöttek az első problémák - Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

Zöld utat adott a parlament: az Egyesült Államok új katonai támaszpontokat létesíthet Grönlandon

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

A tradicionálisan demokrata New York republikánus jelöltje a szavazógépek meghibásodása után azonnal választási csalást kiáltott, de hivatalos bejelentést nem tett.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: beütöttek az első problémák - Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?
Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter
Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility