Amerikai választások: informatikai hiba miatt alakult ki a botrány: több százezer szavazatot érint a fennakadás

Ken Jenkins, Westchester megye vezetője egy helyi idő szerint délutáni sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a megye több mint negyven településén, összesen 332 szavazókörben lépett fel a meghibásodás.

A becslések szerint a gépek akár 250 ezer szavazólapot sem tudtak feldolgozni, bár a megyei választási bizottság szóvivője ezt az adatot egyelőre nem erősítette meg.

New York állam választási tisztviselői szerint a fennakadást szoftverhiba okozta. Mivel a szkennelés jelenleg nem működik, a választókat arra kérték, hogy a vészhelyzetekre rendszeresített szavazólapokon adják le a voksaikat. Jenkins elmondta, hogy ezeket az íveket csak az urnazárás után, magyar idő szerint hajnal 3-kor kezdik majd összeszámolni, méghozzá nem kézzel, hanem utólagos gépi beolvasással.

A megyei választási bizottság munkáját közvetlenül nem felügyelő vezető hozzátette, hogy az állami szervek eddig nem látták indokoltnak a szavazókörök nyitvatartásának meghosszabbítását. Jenkins arra is kitért, hogy a korai szavazás időszakában a megye egy másik gépparkot használt, így az akkori voksokat nem érintette a mostani probléma.

A tradicionálisan demokrata New York republikánus jelöltje a szavazógépek meghibásodása után azonnal választási csalást kiáltott, de hivatalos bejelentést nem tett.