Atomvédelmi oktatóvideókat kezdett sugározni az állami média Iránban

A nyolcperces videó gyakorlati tanácsokkal látja el a lakosságot a túlélés érdekében. A tájékoztatóban figyelmeztetik az embereket, hogy semmiképp se nézzenek bele a robbanás fényvillanásába, azonnal keressenek menedéket, és húzódjanak távol a külső falaktól, valamint az ablakoktól. A védett helyre érve minden nyílászárót be kell csukni, a szellőzőrendszereket pedig le kell állítani.
التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالات الأخبار الإيرانية تنشر فيديو تحذير للمواطنين إذا وقعت ضربة نووية وعدة تعليمات للتعامل مع الانفجار النووي:- لا تنظروا إلى الضوء شديد الانفجار. إن كنتم في الخارج ولم تتمكنوا فوراً من دخول مبنى، احتموا خلف حاجز، واستلقوا على الأرض، وغطوا الرأس والوجه. بعد مرور موجة الانفجار ادخلوا أقرب مبنى، لا تبقوا للمشاهدة أو التصوير، ولا تحتموا داخل السيارة. داخل المبنى اذهبوا إلى القبو أو الوسط، بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية. أغلقوا الأبواب والنوافذ، وأطفئوا المكيف أو أي تهوية تسحب هواءً من الخارج. إذا تعرضتم للجو الخارجي اخلعوا الملابس الخارجية دون نفضها، وضعوها في كيس محكم بعيدًا عن الناس لكن لا تخرجوا لرميه خارجاً. اغتسلوا بماء فاتر وصابون، واستخدموا شامبو عادي بلا بلسم، وإن تعذّر الاستحمام فنظّفوا الوجه واليدين والجلد المكشوف بالماء أو المناديل المبللة. استخدموا مياهًا معبأة وطعامًا مغلفًا، واستعدوا للبقاء في الملجأ 24 ساعة على الأقل. لا تفترضوا أن البيئة أصبحت آمنة بعد 24 ساعة، اتبعوا الإعلانات الرسمية وبيانات الطوارئ لمسار الخروج الآمن. إن اندلعت نيران في المبنى أو خُشي انهياره، انتقلوا إلى ملجأ أكثر أمانًا. راجعوا هذه التعليمات مع العائلة مسبقًا لتقليل الأضرار.— أكسيوس (@Axios_ar) November 3, 2026
A felkészítő videó közzététele szorosan összefügg azokkal a sajtóhírekkel, amelyek szerint
Izrael nyomást gyakorol Washingtonra egy Irán elleni atomcsapás végrehajtása érdekében.
Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség a hétvégén a közösségi médiában közzétett hosszú nyilatkozatában azt állította, hogy a Trump-kormányzat akár napokon belül elrendelheti a támadást. Carlson szerint Donald Trumpra a parlamenti többségét nemrég elveszítő izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjahu gyakorol nyomást. Mindeközben az iráni helyzet a mai amerikai félidős választások kampányában is központi témává vált, amelyen az elnök akár a republikánusok kongresszusi többségét is elveszítheti.
A potenciális célpont a hírek szerint egy közép-iráni hegy, a Kúh-e Kolang Gaz Lá (angol nyelvű forrásokban gyakran Pickaxe Mountain) lehet, ahol az izraeli hírszerzés szerint Teherán újraindította az urándúsítási programját. Carlson kifejtette, hogy az amerikai hadsereg egyetlen hagyományos fegyvere sem képes áthatolni a közel száz méter vastag, tömör gránitrétegen, amely a feltételezett föld alatti alagutakat védi. Az iráni állami televízió által bemutatott, mesterséges intelligenciával generált videóban éppen egy erre a közép-iráni magaslatra emlékeztető hegy bombázása látható.
Érdemes megjegyezni, hogy az atomfegyverek egyébként kevesebb földön, sziklán és betonon tudják átrágni magukat, mint a speciálisan erre a célra tervezett bunkerromboló bombák. Egy leegyszerűsített példával élve az Iránra egyszer már ledobott GBU-57/B MOP bunkerromboló körülbelül 60 méternyi fedezéket robbant át, a kifejezeten "bunkerrombolásra" készített atomfegyverek (EPW-k) viszont átlagosan 10 méternyi átütőerővel rendelkeznek. Bár a robbanás keltette energia az utóbbi fegyvereknél jelentősen nagyobb, valószínűleg ez sem elég az iráni bunkerek berobbantására.
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