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Atomvédelmi oktatóvideókat kezdett sugározni az állami média Iránban
Globál

Atomvédelmi oktatóvideókat kezdett sugározni az állami média Iránban

Portfolio
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Az iráni állami televízió részletes tájékoztató videót kezdett sugározni arról, hogy mi a teendő egy esetleges atomtámadás esetén. A mesterséges intelligencia segítségével készült polgári védelmi kisfilm azután került adásba, hogy olyan értesülések láttak napvilágot, amelyek szerint az Egyesült Államok akár napokon belül nukleáris csapást mérhet az országra - írta a Metro.

A nyolcperces videó gyakorlati tanácsokkal látja el a lakosságot a túlélés érdekében. A tájékoztatóban figyelmeztetik az embereket, hogy semmiképp se nézzenek bele a robbanás fényvillanásába, azonnal keressenek menedéket, és húzódjanak távol a külső falaktól, valamint az ablakoktól. A védett helyre érve minden nyílászárót be kell csukni, a szellőzőrendszereket pedig le kell állítani.

A felkészítő videó közzététele szorosan összefügg azokkal a sajtóhírekkel, amelyek szerint

Izrael nyomást gyakorol Washingtonra egy Irán elleni atomcsapás végrehajtása érdekében.

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Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség a hétvégén a közösségi médiában közzétett hosszú nyilatkozatában azt állította, hogy a Trump-kormányzat akár napokon belül elrendelheti a támadást. Carlson szerint Donald Trumpra a parlamenti többségét nemrég elveszítő izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjahu gyakorol nyomást. Mindeközben az iráni helyzet a mai amerikai félidős választások kampányában is központi témává vált, amelyen az elnök akár a republikánusok kongresszusi többségét is elveszítheti.

A potenciális célpont a hírek szerint egy közép-iráni hegy, a Kúh-e Kolang Gaz Lá (angol nyelvű forrásokban gyakran Pickaxe Mountain) lehet, ahol az izraeli hírszerzés szerint Teherán újraindította az urándúsítási programját. Carlson kifejtette, hogy az amerikai hadsereg egyetlen hagyományos fegyvere sem képes áthatolni a közel száz méter vastag, tömör gránitrétegen, amely a feltételezett föld alatti alagutakat védi. Az iráni állami televízió által bemutatott, mesterséges intelligenciával generált videóban éppen egy erre a közép-iráni magaslatra emlékeztető hegy bombázása látható.

Érdemes megjegyezni, hogy az atomfegyverek egyébként kevesebb földön, sziklán és betonon tudják átrágni magukat, mint a speciálisan erre a célra tervezett bunkerromboló bombák. Egy leegyszerűsített példával élve az Iránra egyszer már ledobott GBU-57/B MOP bunkerromboló körülbelül 60 méternyi fedezéket robbant át, a kifejezeten "bunkerrombolásra" készített atomfegyverek (EPW-k) viszont átlagosan 10 méternyi átütőerővel rendelkeznek. Bár a robbanás keltette energia az utóbbi fegyvereknél jelentősen nagyobb, valószínűleg ez sem elég az iráni bunkerek berobbantására.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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