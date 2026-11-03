Az államrend válságává fajul az alkotmánybíróság körüli csetepaté: az ellenzéket is összekovácsolja a példátlan helyzet Lengyelországban

A lengyel Alkotmánybíróság körüli politikai csatározás már több mint 10 éve zajlik. 2015-ben a később a választásokon vesztes, a Polgári Platform (PO) – ma Polgári Koalíció (KO) – által vezetett kormány három megerősödő alkotmánybírósági helyre alkotmánybírókat választott. Az ősszel hatalomra lépő konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) azonban leváltotta a három, törvényesen megválasztott alkotmánybírót, és saját embereit ültette a taláros testületbe. Az ellenzékbe került centrista PO nem ismerte el az új alkotmánybírákat, ahogy az Európai Unió sem, amely folyamatosan csatározott a 2015 és 2023 között hatalmon lévő PiS-kormánnyal, jogállamisági eljárást is indítva Lengyelország ellen.
2023-ban azonban visszatért a hatalomba a Donald Tusk vezette erő, immár Polgári Koalícióként, az új kormány pedig nem tartotta legitimnek a még a PiS-kormány alatt összerakott alkotmánybíróságot, amely döntően az előző kabinethez közel álló emberekből állt. Idén a kormánypárti parlamenti többség összesen nyolc új alkotmánybírót választott meg, de a PiS-hez közel álló elnök, Karol Nawrocki közülük csak hármat esketett fel. Az államfő és a kormány között vita alakult ki abban a kérdésben, hogy a felesküdés szükséges feltétele-e annak, hogy az alkotmánybírók elfoglalják helyüket a testületben.
A taláros testület PiS-hez közel álló elnöke, Bogdan Święczkowski azt képviselte, hogy a nem felesküdött bírák nem lehetnek tagok. Az egyik, a Tusk-féle többség által megválasztott bíró, Anna Korwin-Pitowska pénteken arra hivatkozva, hogy ő a legrégebb óta szolgáló bíró,
felfüggesztette Święczkowski és helyettese, Bartłomiej Sochański tisztségét a testületben.
Korwin-Pitowska keddre hívta össze az alkotmánybíróság közgyűlését, de kérdés, hogy a nyolc, idén megválasztott bíró mellett eljön-e még két másik a még a PiS által kinevezett bírák közül, mert csak akkor érvényes az ülés, ha a 15-ből 10 bíró jelen van.
Święczkowski pénteki felfüggesztése nem várt folyamatokat indított el. Karol Nawrocki elnök éppen Szenegálba tartott repülőgépével hivatalos útra, mikor a felfüggesztésről értesülvén hazafordíttatta gépét Spanyolország fölött, és péntekről szombatra virradó éjjel megjelent az Alkotmánybíróság épülete előtt, ahol időközben a jobboldali ellenzék tüntetésbe kezdett, a rendőrség pedig nagy számban kivonult. Az államfő szabályosan átverekedte magát a rendőrsorfalon, hogy bejusson az épületbe. Nawrocki szombaton az alkotmányos rend megsértésének és az alkotmánybíróság erőszakos átvételének nevezte a történteket.
Film przedstawiający sytuację przed wejściem do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo niepokojące, że dochodzi do takich sytuacji. Oby w najbliższych godzinach nie doszło do eskalacji. Miejmy nadzieję, że Nawrocki z Tuskiem dojdą do jakiegokolwiek porozumienia. Widzicie jakieś rozwiązanie?— SA Wardega (@sawardega) October 31, 2026
A tüntetés összekovácsolni látszik az egymással is szemben álló jobboldali ellenzéki pártokat,
a PiS-t, a belőle kivált, mérsékeltebb, a Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök vezette Fejlődés Pluszt, a radikális jobboldali Szabadság és Függetlenség Konföderációt és a szélsőjobboldali Lengyel Korona Konföderációját. A jobboldali ellenzék összekovácsolódása azért is fontos fejlemény, mert már egy év sincs hátra a következő parlamenti választásokig, és bár Tusk pártja, a Polgári Koalíció vezet a felmérésekben, potenciális szövetségesei gyengén teljesítenek. Ha a négy jobboldali párt össze tudna állni, nagy eséllyel többséget szerezhetnének jövő ősszel, ha addig érdemi változás nem lesz a pártpreferenciákban.
Az alkotmányos válság miatt pénteken lemondott Jakub Kumoch, Lengyelország pekingi, szombaton Paweł Soloch bukaresti, kedden pedig Krzysztof Szczerski, ENSZ-nagykövete.
Donald Tusk miniszterelnök hétfői X-posztjában azt írta, a válság megoldása Nawrocki kezében van:
A konfliktus megoldása egyszerű, és az alkotmány módosítása nélkül is megvalósítható. Az elnök elismeri a Szejm által törvényesen megválasztott bírákat, mert így rendelkezik az alkotmány, és ők átveszik feladataikat az Alkotmánybíróságon. Egyelőre Nawrocki az erőszakos konfrontációt választja, ami nagyon sokba kerülhet Lengyelországnak
– fogalmazott Tusk.
Keddre az államfő összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács ülését egy más témában, de az ülésen feltehetően az alkotmánybíróság kérdése is felvetődik. Tusk jelezte, hogy részt vesz a megbeszélésen.
Címlapkép forrása: Artur Widak/Anadolu via Getty Images
Napokon belül kiderül, ki lehet az EKB új elnöke
Holland és spanyol jelöltek a legesélyesebbek.
Hanyatló Otthon Start, feltámadó vállalati piac: érdekesen indult az ősz a hitelezésben
Egy év alatt harmadával nőtt a magyar háztartások lakáshitel-tartozása.
Itt a döntés: szigorúbb vagyonellenőrzés alá kerülnek a politikusok
Döntött a Parlament.
Nyomozás indult az iparkamara milliárdos ingatlanügyletei miatt
Olcsón vették, drágán adták.
Nincs már visszaút a világhírű közgazdász szerint: "Lassú és sötét halált hal Európa"
Kenneth Rogoff kimondta, a probléma gyökere a magas adósság és az öreg népesség.
Fordulóponthoz érkezett a magyar tejágazat, kulcsfontosságú a hazai termékek előnyben részesítése
Egy felmérés szerint a vásárlók tudatosan keresik a magyar védjegyes termékeket.
Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!
Ellenszavazat nélkül.
Nagy a baj a tőzsdén: rendkívüli intézkedésekkel fékeznék meg az összeomlást Kínában
Már a tőzsdei bevezetéseket is leállítanák.
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.