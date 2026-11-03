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Az államrend válságává fajul az alkotmánybíróság körüli csetepaté: az ellenzéket is összekovácsolja a példátlan helyzet Lengyelországban
Globál

Az államrend válságává fajul az alkotmánybíróság körüli csetepaté: az ellenzéket is összekovácsolja a példátlan helyzet Lengyelországban

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Alkotmányos válság bontakozott ki Lengyelország az Alkotmánybíróság körül, amely az ellentétes politikai táborokhoz tartozó Karol Nawrocki köztársasági elnök és Donald Tusk miniszterelnök közötti újabb összeütközést is hozott. A válság miatt már három nagykövet is beadta lemondását. A keddi napra összehívták az Alkotmánybíróság közgyűlését, de kérdés, hogy jelen lesz-e ezen a 15-ből 10 alkotmánybíró, hogy az ülés érvényes legyen.

A lengyel Alkotmánybíróság körüli politikai csatározás már több mint 10 éve zajlik. 2015-ben a később a választásokon vesztes, a Polgári Platform (PO) – ma Polgári Koalíció (KO) – által vezetett kormány három megerősödő alkotmánybírósági helyre alkotmánybírókat választott. Az ősszel hatalomra lépő konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) azonban leváltotta a három, törvényesen megválasztott alkotmánybírót, és saját embereit ültette a taláros testületbe. Az ellenzékbe került centrista PO nem ismerte el az új alkotmánybírákat, ahogy az Európai Unió sem, amely folyamatosan csatározott a 2015 és 2023 között hatalmon lévő PiS-kormánnyal, jogállamisági eljárást is indítva Lengyelország ellen.

2023-ban azonban visszatért a hatalomba a Donald Tusk vezette erő, immár Polgári Koalícióként, az új kormány pedig nem tartotta legitimnek a még a PiS-kormány alatt összerakott alkotmánybíróságot, amely döntően az előző kabinethez közel álló emberekből állt. Idén a kormánypárti parlamenti többség összesen nyolc új alkotmánybírót választott meg, de a PiS-hez közel álló elnök, Karol Nawrocki közülük csak hármat esketett fel. Az államfő és a kormány között vita alakult ki abban a kérdésben, hogy a felesküdés szükséges feltétele-e annak, hogy az alkotmánybírók elfoglalják helyüket a testületben.

A taláros testület PiS-hez közel álló elnöke, Bogdan Święczkowski azt képviselte, hogy a nem felesküdött bírák nem lehetnek tagok. Az egyik, a Tusk-féle többség által megválasztott bíró, Anna Korwin-Pitowska pénteken arra hivatkozva, hogy ő a legrégebb óta szolgáló bíró,

felfüggesztette Święczkowski és helyettese, Bartłomiej Sochański tisztségét a testületben.

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Korwin-Pitowska keddre hívta össze az alkotmánybíróság közgyűlését, de kérdés, hogy a nyolc, idén megválasztott bíró mellett eljön-e még két másik a még a PiS által kinevezett bírák közül, mert csak akkor érvényes az ülés, ha a 15-ből 10 bíró jelen van.

Święczkowski pénteki felfüggesztése nem várt folyamatokat indított el. Karol Nawrocki elnök éppen Szenegálba tartott repülőgépével hivatalos útra, mikor a felfüggesztésről értesülvén hazafordíttatta gépét Spanyolország fölött, és péntekről szombatra virradó éjjel megjelent az Alkotmánybíróság épülete előtt, ahol időközben a jobboldali ellenzék tüntetésbe kezdett, a rendőrség pedig nagy számban kivonult. Az államfő szabályosan átverekedte magát a rendőrsorfalon, hogy bejusson az épületbe. Nawrocki szombaton az alkotmányos rend megsértésének és az alkotmánybíróság erőszakos átvételének nevezte a történteket.

A tüntetés összekovácsolni látszik az egymással is szemben álló jobboldali ellenzéki pártokat,

a PiS-t, a belőle kivált, mérsékeltebb, a Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök vezette Fejlődés Pluszt, a radikális jobboldali Szabadság és Függetlenség Konföderációt és a szélsőjobboldali Lengyel Korona Konföderációját. A jobboldali ellenzék összekovácsolódása azért is fontos fejlemény, mert már egy év sincs hátra a következő parlamenti választásokig, és bár Tusk pártja, a Polgári Koalíció vezet a felmérésekben, potenciális szövetségesei gyengén teljesítenek. Ha a négy jobboldali párt össze tudna állni, nagy eséllyel többséget szerezhetnének jövő ősszel, ha addig érdemi változás nem lesz a pártpreferenciákban.

Az alkotmányos válság miatt pénteken lemondott Jakub Kumoch, Lengyelország pekingi, szombaton Paweł Soloch bukaresti, kedden pedig Krzysztof Szczerski, ENSZ-nagykövete.

Donald Tusk miniszterelnök hétfői X-posztjában azt írta, a válság megoldása Nawrocki kezében van:

A konfliktus megoldása egyszerű, és az alkotmány módosítása nélkül is megvalósítható. Az elnök elismeri a Szejm által törvényesen megválasztott bírákat, mert így rendelkezik az alkotmány, és ők átveszik feladataikat az Alkotmánybíróságon. Egyelőre Nawrocki az erőszakos konfrontációt választja, ami nagyon sokba kerülhet Lengyelországnak

– fogalmazott Tusk.

Keddre az államfő összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács ülését egy más témában, de az ülésen feltehetően az alkotmánybíróság kérdése is felvetődik. Tusk jelezte, hogy részt vesz a megbeszélésen.

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Címlapkép forrása: Artur Widak/Anadolu via Getty Images

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