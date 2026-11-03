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Az éj leple alatt zseblámpás emberek jelentek meg a lengyel–orosz határon – A különleges erők még időben léptek
Globál

Az éj leple alatt zseblámpás emberek jelentek meg a lengyel–orosz határon – A különleges erők még időben léptek

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Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden bejelentette, hogy provokációt akadályoztak meg Lengyelország és Oroszországnál határánál a kalinyingrádi exklávénál – írja az Onet.pl.

Lengyelország hétfőn indított különleges rendőri-katonai műveletet a Kalinyingrádi terület közelében, miután már hetek óta érkeztek arról információk, hogy Oroszország részéről provokációk készülhetnek.

Az akcióban részt vesz a lengyel haderő különleges műveleti egysége, a GROM, illetve a rendőrség terrorelhárító egységei is.

Tusk keddi nyilatkozata alapján a kivezényelt erőknek sikerült megakadályozniuk egy provokációt.

Közvetlenül éjfél után kaptam információt arról, hogy nyugtalanító mozgást figyeltek meg a lengyel-orosz határon

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– mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy „zseblámpával rendelkező személyeket” észleltek.

Gyorsan mozgósítottuk erőinket, és sikeresen megakadályoztuk a provokációs kísérletet

– jegyezte meg Tusk, aki szerint Oroszország részéről további eszkaláció várható.

Lengyelország nem határos Oroszország nagyobb területével, a Balti-tengernél található Kalinyingrád (régebben Königsberg) körüli régióval azonban igen.

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