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Az EU-ba készül Oroszország vonakodó szövetségese: konkrét évszám hangzott el Brüsszelben
Globál

Az EU-ba készül Oroszország vonakodó szövetségese: konkrét évszám hangzott el Brüsszelben

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Örményország hivatalosan 2027-ben vagy 2028-ban kérvényezheti csatlakozását az Európai Unióhoz – mondta el a Euronewsnak Nikol Pasinján örmény miniszterelnök Brüsszelben.

Pasinján „realisztikusnak” nevezte, hogy jövőre vagy két év múlva hazája hivatalosan is uniós tagsághoz folyamodjon.

Elindítottuk azt a folyamatot, amelynek eredményeként végleges döntést hozunk az Európai Unióba való hivatalos csatlakozás iránti kérelem benyújtásáról

– fogalmazott a dél-kaukázusi ország kormányfője.

Az idén júniusban újraválasztott Pasinján augusztusban az örmény parlamentben tartott beszédében jelentette be, hogy kormánya a „közeljövőben” benyújtani szándékozik csatlakozási kérelmét az EU-hoz.

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Örményország jelenleg vízumliberalizációs dialógust folytat az Európai Bizottsággal, amely 2029-ben zárulhat le.

Pasinján szerint a volt szovjet tagköztársaság Örményország számára a demokrácia stratégiai döntés.

Az Európai Unió az Örmény Köztársaság egyik legfontosabb partnere volt a demokratikus reformprogram végrehajtásában

– jegyezte meg.

Pasinján évek óta törekszik arra, hogy csökkentse Oroszország befolyását Örményországban.

Moszkva többször kritikusan és elítélően nyilatkozott a Pasinján-kormány geopolitikai mozgásáról, az idén júniusi választások előtt pedig nyomásgyakorlás céljából exportkorlátozásokat vezetett be egyes örmény termékekre. Az Európai Bizottság válaszul segélycsomagot fogadott el Jereván számára.

A kormányfő most azt mondta, Örményország diverzifikálni akarja politikai és gazdasági kapcsolatait.

Ha nincs egyensúly bármely viszonyban, az mindig kockázatot jelent

– jelentette ki.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök fenyegetésére válaszul, mely szerint Örményország „új Ukrajna” lehet, Pasinján elutasította az összevetést, mondván, legfontosabb célja, hogy hazája függetlenségét védje.

Amennyiben Örményország csatlakozna az EU-hoz, ki kellene lépnie a Moszkva által vezetett gazdasági társulásból, az Eurázsiai Gazdasági Unióból. Pasinján azt mondta, tisztában van vele, hogy hazája nem lehet mindkét szervezet tagja, de ezt a döntést az örmény népnek kell meghoznia.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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