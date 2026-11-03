8°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Bevásárolt az oroszok legmodernebb repülőgépéből Irán - De egy gond azért akad az üzlettel
Globál

Bevásárolt az oroszok legmodernebb repülőgépéből Irán - De egy gond azért akad az üzlettel

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Irán véglegesítette az orosz Szu–35-ös vadászbombázók beszerzését, ám a gépek átadására csak a jelenleg zajló amerikai–iráni háború lezárulta után kerülhet sor. A teheráni vezetés szerint a szerződések aláírásán túl már a pilóták kiképzése is befejeződött - írta meg az Eurasian Times.

Mohammad Akraminia dandártábornok, az iráni hadsereg szóvivője a helyi médiának nyilatkozva elmondta, hogy a Szu–35-ösök beszerzésének előkészületeit már évekkel ezelőtt elvégezték. Az illetékes szervek lezárták a vásárlási folyamatot, aláírták a szerződéseket, és a hajózószemélyzet felkészítése is akadálytalanul megtörtént. Az eredeti tervek szerint a vadászgépek még a február végén kirobbant fegyveres konfliktus előtt megérkeztek volna az országba, ám a szállítás a harcok miatt csúszik.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy egy ilyen fejlett típus hatékony üzemeltetéséhez megfelelő háttér-infrastruktúrára van szükség. Ennek érdekében az iráni légierő új struktúrájában kiemelt szerepet kapnak a földi és légi telepítésű radarok, valamint a műholdas rendszerek.

A tábornok a megrendelt vadászgépek pontos számát nem hozta nyilvánosságra, és a szállítás várható idejéről is csak annyit árult el, hogy arra a háború után kerül sor.

Teherán érdeklődése a típus iránt évekre nyúlik vissza. Nyugati hírszerzési források már 2022 végén jelezték, hogy Irán átveheti azt a nagyjából huszonnégy darab Szu–35-öst, amelyeket Oroszország eredetileg Egyiptomnak gyártott, mielőtt az üzlet amerikai nyomásra meghiúsult volna. Később, 2023 végén az iráni védelmi miniszterhelyettes a Szu–35-ösök mellett Mi–28-as harci helikopterek és Jak–130-as kiképzőgépek érkezését is kész tényként kezelte. Utóbbiakból az első példányok még abban az évben meg is érkeztek az országba, sőt az egyiket később egy izraeli F–35-ös le is lőtte. Az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztje 2025 januárjában ugyancsak megerősítette a vadászgépek megvásárlását, miközben Moszkva és Teherán átfogó stratégiai partnerségi megállapodást írt alá. Bár a sajtóban 24 és 48 közötti darabszámokról szóltak a hírek, a felek hivatalosan sosem erősítették meg a mennyiséget.

Még több Globál

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Napokon belül jön a háború? Egyértelmű, határozott választ adott Donald Trump - Erre lehet számítani

A vadászgépek mellett felmerült annak a lehetősége is, hogy Teherán orosz Sz–400-as légvédelmi rakétarendszereket szerezzen be, mivel a jelenlegi háború súlyos hiányosságokra világított rá az iráni légvédelemben. Egy iráni küldöttség még 2024-ben látogatott el egy orosz hadiipari üzembe, ahol többek között ennek a rendszernek a gyártását is megtekintették.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Napokon belül jön a háború? Egyértelmű, határozott választ adott Donald Trump - Erre lehet számítani

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Ókovács Szilvesztert az Operaház, Feledy Botondot a Külügyi Intézet éléről menesztették
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility