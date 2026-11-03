Bevásárolt az oroszok legmodernebb repülőgépéből Irán - De egy gond azért akad az üzlettel

Mohammad Akraminia dandártábornok, az iráni hadsereg szóvivője a helyi médiának nyilatkozva elmondta, hogy a Szu–35-ösök beszerzésének előkészületeit már évekkel ezelőtt elvégezték. Az illetékes szervek lezárták a vásárlási folyamatot, aláírták a szerződéseket, és a hajózószemélyzet felkészítése is akadálytalanul megtörtént. Az eredeti tervek szerint a vadászgépek még a február végén kirobbant fegyveres konfliktus előtt megérkeztek volna az országba, ám a szállítás a harcok miatt csúszik.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy egy ilyen fejlett típus hatékony üzemeltetéséhez megfelelő háttér-infrastruktúrára van szükség. Ennek érdekében az iráni légierő új struktúrájában kiemelt szerepet kapnak a földi és légi telepítésű radarok, valamint a műholdas rendszerek.

A tábornok a megrendelt vadászgépek pontos számát nem hozta nyilvánosságra, és a szállítás várható idejéről is csak annyit árult el, hogy arra a háború után kerül sor.

Teherán érdeklődése a típus iránt évekre nyúlik vissza. Nyugati hírszerzési források már 2022 végén jelezték, hogy Irán átveheti azt a nagyjából huszonnégy darab Szu–35-öst, amelyeket Oroszország eredetileg Egyiptomnak gyártott, mielőtt az üzlet amerikai nyomásra meghiúsult volna. Később, 2023 végén az iráni védelmi miniszterhelyettes a Szu–35-ösök mellett Mi–28-as harci helikopterek és Jak–130-as kiképzőgépek érkezését is kész tényként kezelte. Utóbbiakból az első példányok még abban az évben meg is érkeztek az országba, sőt az egyiket később egy izraeli F–35-ös le is lőtte. Az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztje 2025 januárjában ugyancsak megerősítette a vadászgépek megvásárlását, miközben Moszkva és Teherán átfogó stratégiai partnerségi megállapodást írt alá. Bár a sajtóban 24 és 48 közötti darabszámokról szóltak a hírek, a felek hivatalosan sosem erősítették meg a mennyiséget.

A vadászgépek mellett felmerült annak a lehetősége is, hogy Teherán orosz Sz–400-as légvédelmi rakétarendszereket szerezzen be, mivel a jelenlegi háború súlyos hiányosságokra világított rá az iráni légvédelemben. Egy iráni küldöttség még 2024-ben látogatott el egy orosz hadiipari üzembe, ahol többek között ennek a rendszernek a gyártását is megtekintették.

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