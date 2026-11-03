Bombafenyegetések egész sora rázta meg Európát, repülőgépeket irányítottak át, repülőteret zártak le

Bombafenyegetések sorozata okozott fennakadásokat az európai légi közlekedésben hétfőn és kedden. Lengyelországban, Bulgáriában, Spanyolországban és Magyarországon is biztonsági intézkedéseket kellett elrendelni, több utasszállító gépet más repülőtérre irányítottak, az egyik varsói repülőteret pedig ideiglenesen lezárták. A fenyegetések miatt több száz utas utazása szakadt meg, a hatóságok azonban az eddig ellenőrzött repülőgépeken nem találtak robbanószerkezetet. Egyelőre az sem világos, hogy a különböző országokban történt incidensek összefüggnek-e egymással.

Egymást követik a repülőgépek elleni bombafenyegetések Európában.

Kedden legalább négy járatot érintett bombariadó, miután hétfőn már egy Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járatot is át kellett irányítani.

A fenyegetések következtében repülőgépeket vizsgáltak át, utasokat evakuáltak, és egy lengyelországi repülőtér működését is átmenetileg felfüggesztették.

Az egyik legsúlyosabb fennakadást Lengyelországban okozta a bombariadó. A lengyel LOT légitársaság London Heathrow repülőteréről Varsóba tartó Boeing 737 MAX típusú gépének eredetileg a lengyel főváros Chopin repülőterén kellett volna leszállnia, a fenyegetés miatt azonban a hatóságok a közeli Modlin repülőtérre irányították át.

A fedélzeten 181 ember tartózkodott. A bombariadót helyi idő szerint 9 óra 54 perckor rendelték el, a repülőgép pedig mindössze hét perccel később, 10 óra 1 perckor landolt Modlinban. A hatóságok megkezdték az utasok evakuálását és a repülőgép átvizsgálását, a repülőtér működését pedig ideiglenesen felfüggesztették.

A vizsgálat során nem találtak robbanószerkezetet, így a repülőtér később újraindíthatta működését. A történtek ugyanakkor jól mutatják, hogy egyetlen bombafenyegetés is elegendő lehet egy nemzetközi repülőtér forgalmának átmeneti leállításához. Internazionale+1

Szintén kedden egy másik, Varsóba tartó repülőgép is bombafenyegetést kapott. A Scandinavian Airlines, vagyis az SAS Koppenhágából érkező járata a terveknek megfelelően a Chopin repülőtéren szállt le. A hatóságok itt is biztonsági ellenőrzést rendeltek el, de robbanószerkezetet nem találtak. A varsói repülőtér a vizsgálat alatt is folytatta működését.

A fenyegetéshullám Bulgáriát is elérte.

Szófiában kedden egy Izrael felől érkező repülőgépet kellett biztonsági ellenőrzésnek alávetni, miután a hatóságok elektronikus levélben bombafenyegetést kaptak. A bolgár BTA hírügynökség szerint a helyszínre terrorelhárító egységeket vezényeltek, amelyek megkezdték a repülőgép átvizsgálását. A bolgár belügyminisztérium főtitkára, Ljubomir Nikolov megerősítette, hogy a hatóságok robbanószerkezet után kutatnak.

Spanyolországban szintén kedden rendeltek el biztonsági intézkedéseket egy Manchesterből Murciába érkező Ryanair-járat miatt. A repülőgép ellen bombafenyegetés érkezett, ezért a délkelet-spanyolországi repülőtér egyes területeit lezárták, és megkezdték a fedélzet átvizsgálását. A spanyol hatóságok végül megállapították, hogy a fenyegetés hamis volt. A repülőgépen nem találtak robbanóanyagot, a repülőtér pedig visszatérhetett a normál működéshez.

A magyar utasok számára különösen fontos, hogy már hétfőn, november 2-án Budapest is érintetté vált a bombariadók sorozatában. A Wizz Air Londonból Szófiába tartó járatát bombafenyegetés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre irányították át. Az eseményről Ruszin-Szendi Romulusz magyar védelmi miniszter számolt be a Facebookon. A repülőgép eredeti célállomása a bolgár főváros volt, azonban a fenyegetés miatt megszakították az útját, és Budapesten kellett leszállnia.

A mostani eseménysorozat egyik legfontosabb kérdése, hogy a különböző országokban történt bombariadók összefüggnek-e egymással. Egyelőre nincs olyan hatósági megállapítást, ami bizonyítaná a fenyegetések közös eredetét, és az esetleges elkövetők személyéről sem áll rendelkezésre megerősített információ. Az időbeli egybeesés viszont feltűnő. Két napon belül több, különböző országok között közlekedő utasszállító repülőgép ellen érkezett fenyegetés, amelyek miatt a légitársaságoknak és a repülőterek üzemeltetőinek rendkívüli biztonsági eljárásokat kellett végrehajtaniuk.

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