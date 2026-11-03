10°C erősen fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 435
0 0
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 35
34 31
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Bombafenyegetések egész sora rázta meg Európát, repülőgépeket irányítottak át, repülőteret zártak le
Globál

Bombafenyegetések egész sora rázta meg Európát, repülőgépeket irányítottak át, repülőteret zártak le

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bombafenyegetések sorozata okozott fennakadásokat az európai légi közlekedésben hétfőn és kedden. Lengyelországban, Bulgáriában, Spanyolországban és Magyarországon is biztonsági intézkedéseket kellett elrendelni, több utasszállító gépet más repülőtérre irányítottak, az egyik varsói repülőteret pedig ideiglenesen lezárták. A fenyegetések miatt több száz utas utazása szakadt meg, a hatóságok azonban az eddig ellenőrzött repülőgépeken nem találtak robbanószerkezetet. Egyelőre az sem világos, hogy a különböző országokban történt incidensek összefüggnek-e egymással.

Egymást követik a repülőgépek elleni bombafenyegetések Európában.

Kedden legalább négy járatot érintett bombariadó, miután hétfőn már egy Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járatot is át kellett irányítani.

A fenyegetések következtében repülőgépeket vizsgáltak át, utasokat evakuáltak, és egy lengyelországi repülőtér működését is átmenetileg felfüggesztették.

Az egyik legsúlyosabb fennakadást Lengyelországban okozta a bombariadó. A lengyel LOT légitársaság London Heathrow repülőteréről Varsóba tartó Boeing 737 MAX típusú gépének eredetileg a lengyel főváros Chopin repülőterén kellett volna leszállnia, a fenyegetés miatt azonban a hatóságok a közeli Modlin repülőtérre irányították át.

Még több Globál

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Robbanásig feszült a helyzet az alkotmánybíróság körül: Moszkva aknamunkáját gyanítja az események mögött lengyel kormányfő

A fedélzeten 181 ember tartózkodott. A bombariadót helyi idő szerint 9 óra 54 perckor rendelték el, a repülőgép pedig mindössze hét perccel később, 10 óra 1 perckor landolt Modlinban. A hatóságok megkezdték az utasok evakuálását és a repülőgép átvizsgálását, a repülőtér működését pedig ideiglenesen felfüggesztették.

A vizsgálat során nem találtak robbanószerkezetet, így a repülőtér később újraindíthatta működését. A történtek ugyanakkor jól mutatják, hogy egyetlen bombafenyegetés is elegendő lehet egy nemzetközi repülőtér forgalmának átmeneti leállításához. Internazionale+1

Szintén kedden egy másik, Varsóba tartó repülőgép is bombafenyegetést kapott. A Scandinavian Airlines, vagyis az SAS Koppenhágából érkező járata a terveknek megfelelően a Chopin repülőtéren szállt le. A hatóságok itt is biztonsági ellenőrzést rendeltek el, de robbanószerkezetet nem találtak. A varsói repülőtér a vizsgálat alatt is folytatta működését.

A fenyegetéshullám Bulgáriát is elérte.

Szófiában kedden egy Izrael felől érkező repülőgépet kellett biztonsági ellenőrzésnek alávetni, miután a hatóságok elektronikus levélben bombafenyegetést kaptak. A bolgár BTA hírügynökség szerint a helyszínre terrorelhárító egységeket vezényeltek, amelyek megkezdték a repülőgép átvizsgálását. A bolgár belügyminisztérium főtitkára, Ljubomir Nikolov megerősítette, hogy a hatóságok robbanószerkezet után kutatnak.

Spanyolországban szintén kedden rendeltek el biztonsági intézkedéseket egy Manchesterből Murciába érkező Ryanair-járat miatt. A repülőgép ellen bombafenyegetés érkezett, ezért a délkelet-spanyolországi repülőtér egyes területeit lezárták, és megkezdték a fedélzet átvizsgálását. A spanyol hatóságok végül megállapították, hogy a fenyegetés hamis volt. A repülőgépen nem találtak robbanóanyagot, a repülőtér pedig visszatérhetett a normál működéshez.

A magyar utasok számára különösen fontos, hogy már hétfőn, november 2-án Budapest is érintetté vált a bombariadók sorozatában. A Wizz Air Londonból Szófiába tartó járatát bombafenyegetés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre irányították át. Az eseményről Ruszin-Szendi Romulusz magyar védelmi miniszter számolt be a Facebookon. A repülőgép eredeti célállomása a bolgár főváros volt, azonban a fenyegetés miatt megszakították az útját, és Budapesten kellett leszállnia.

A mostani eseménysorozat egyik legfontosabb kérdése, hogy a különböző országokban történt bombariadók összefüggnek-e egymással. Egyelőre nincs olyan hatósági megállapítást, ami bizonyítaná a fenyegetések közös eredetét, és az esetleges elkövetők személyéről sem áll rendelkezésre megerősített információ. Az időbeli egybeesés viszont feltűnő. Két napon belül több, különböző országok között közlekedő utasszállító repülőgép ellen érkezett fenyegetés, amelyek miatt a légitársaságoknak és a repülőterek üzemeltetőinek rendkívüli biztonsági eljárásokat kellett végrehajtaniuk.

Címlapkép forrása: Michael H via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?
Azonnali hatállyal menesztették Feledy Botondot - Reagált a Külügyi Intézet kirúgott vezérigazgatója; Magyar Péter is megszólalt az ügyben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility