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Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!
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Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!

Portfolio
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Az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iránhoz tartozó Kesm-szigetre. A művelet célpontjai olyan iráni erők voltak, amelyek amerikai katonai eszközöket támadtak a térségben - számolt be a Times of Israel.

A sajtóértesülések azt követően láttak napvilágot, hogy az IRNA iráni állami hírügynökség és a helyi állami televízió több robbanásról is beszámolt a Hormuzi-szorosban fekvő, stratégiai fontosságú szigetről.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta, hogy a támadás olyan iráni egységek ellen irányult, amelyek föld-levegő rakétákat vetettek be amerikai katonai eszközökkel szemben.

A Wall Street Journal beszámolója szerint a mostani akció szorosan illeszkedik abba a korlátozott csapássorozatba, amelyet Washington az elmúlt hetekben hajtott végre. Ezeket a kisebb léptékű műveleteket szándékosan titokban tartották, hogy az Egyesült Államok véletlenül se keltsen olyan benyomást, mintha ki akarná újítani az Irán elleni átfogó katonai hadjáratát.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) egyelőre nem reagált a sajtó üggyel kapcsolatos megkeresésére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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