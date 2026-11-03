Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!

A sajtóértesülések azt követően láttak napvilágot, hogy az IRNA iráni állami hírügynökség és a helyi állami televízió több robbanásról is beszámolt a Hormuzi-szorosban fekvő, stratégiai fontosságú szigetről.
Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta, hogy a támadás olyan iráni egységek ellen irányult, amelyek föld-levegő rakétákat vetettek be amerikai katonai eszközökkel szemben.
A Wall Street Journal beszámolója szerint a mostani akció szorosan illeszkedik abba a korlátozott csapássorozatba, amelyet Washington az elmúlt hetekben hajtott végre. Ezeket a kisebb léptékű műveleteket szándékosan titokban tartották, hogy az Egyesült Államok véletlenül se keltsen olyan benyomást, mintha ki akarná újítani az Irán elleni átfogó katonai hadjáratát.
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) egyelőre nem reagált a sajtó üggyel kapcsolatos megkeresésére.
Címlapkép forrása: Portfolio
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