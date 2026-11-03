CNN: még nyerhetnek a republikánusok – Így okozhat meglepetést Trump pártja

A CNN elemzése szerint az alábbi esetekben fordulhat elő, hogy minden prognózissal ellentétben a republikánusok megőrzik a szenátus és a képviselőház feletti uralmukat:
- A pollok tévednek: alulmérték a republikánusok támogatottságát szimplán azért, mert a republikánus szavazok kevésbé válaszolnak szívesen a közvélemény-kutatóknak. Volt már ilyen az előző választások során is.
- Nagyot kell nyerni: Ha a 2024-es választási eredményeknél 10 százalékponttal jobb eredményt érnek el országos szinten a demokraták, akkor is csak 49 szenátusi helyük lesz, továbbra is kisebbségben lesznek a felsőházban. Két olyan államban is demokrata győzelem kell, ahol Trump kétszámjegyű fölénnyel nyert 2024-ben.
- Meglepetés republikánus győzelmek: Maine-ben és Michiganben kevésbé népszerű szenátusi jelöltekkel mennek a demokraták, hogy megőrizzék szenátusi széküket – bár a pollok itt is kék győzelmet jósolnak, a republikánusoknak van esélye fordítani.
- Változnak a körzetek: a Trump-adminisztráció több választási körzetet is átrajzolt, hogy a republikánusoknak lejtsen a pálya.
- Mégsem olyan nagy a baj: Hiába van rengeteg elemzés arról, hogy fájnak a magas benzinárak, az elszabaduló infláció, a megélhetési nehézségek és a bevándorlási szervezetek túlkapásai a választóknak, elképzelhető, hogy ezeknek nem lesz olyan jelentős hatása arra, hogy hova X-elnek az amerikaiak.
Ma újraválasztják a Kongresszus alsóháza, a Képviselőház mind a 435 tagját, illetve a felsőház, a 100 tagú Szenátus 35 tagját. Jelenleg mindkét kamarában a republikánusok vannak többségben.
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