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CNN: még nyerhetnek a republikánusok – Így okozhat meglepetést Trump pártja
Globál

CNN: még nyerhetnek a republikánusok – Így okozhat meglepetést Trump pártja

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Bár a legtöbb prognózis úgynevezett „kékhullámot” – fölényes demokrata győzelmet – jósol a mai kongresszusi választáson, a CNN érdekes elemzést tett közzé, melyben leírják, hogy őrizhetik meg mégis a törvényhozás fölötti uralmukat Donald Trump republikánus párttársai.

A CNN elemzése szerint az alábbi esetekben fordulhat elő, hogy minden prognózissal ellentétben a republikánusok megőrzik a szenátus és a képviselőház feletti uralmukat:

  1. A pollok tévednek: alulmérték a republikánusok támogatottságát szimplán azért, mert a republikánus szavazok kevésbé válaszolnak szívesen a közvélemény-kutatóknak. Volt már ilyen az előző választások során is.
  2. Nagyot kell nyerni: Ha a 2024-es választási eredményeknél 10 százalékponttal jobb eredményt érnek el országos szinten a demokraták, akkor is csak 49 szenátusi helyük lesz, továbbra is kisebbségben lesznek a felsőházban. Két olyan államban is demokrata győzelem kell, ahol Trump kétszámjegyű fölénnyel nyert 2024-ben.
  3. Meglepetés republikánus győzelmek: Maine-ben és Michiganben kevésbé népszerű szenátusi jelöltekkel mennek a demokraták, hogy megőrizzék szenátusi széküket – bár a pollok itt is kék győzelmet jósolnak, a republikánusoknak van esélye fordítani.
  4. Változnak a körzetek: a Trump-adminisztráció több választási körzetet is átrajzolt, hogy a republikánusoknak lejtsen a pálya.
  5. Mégsem olyan nagy a baj: Hiába van rengeteg elemzés arról, hogy fájnak a magas benzinárak, az elszabaduló infláció, a megélhetési nehézségek és a bevándorlási szervezetek túlkapásai a választóknak, elképzelhető, hogy ezeknek nem lesz olyan jelentős hatása arra, hogy hova X-elnek az amerikaiak.

Ma újraválasztják a Kongresszus alsóháza, a Képviselőház mind a 435 tagját, illetve a felsőház, a 100 tagú Szenátus 35 tagját. Jelenleg mindkét kamarában a republikánusok vannak többségben.

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