Csődbe ment egy bank: orosz állampolgárok ezrei kerültek nehéz helyzetbe

A Danas című belgrádi napilap kedden a Meduza orosz független hírportál beszámolóját idézve arról írt, hogy az érintettek között olyan családok is vannak, amelyek az Oroszországban eladott ingatlanuk teljes vételárát az Alta Bankban helyezték el. Mások a fizetésüket kapták a pénzintézetnél vezetett számlájukra, így a bank bezárása után egyik napról a másikra maradtak hozzáférhető jövedelem nélkül.
A BBC szerb nyelvű kiadásának beszámolója szerint az Alta Bank sok orosz számára gyakorlatilag az egyetlen könnyen elérhető banki lehetőség volt.
A külföldi tulajdonú pénzintézetek szigorú ellenőrzéseket alkalmaztak, több esetben pedig elutasították az orosz állampolgárok számlanyitási kérelmeit. A bankszámla a szerbiai tartózkodási engedély megszerzéséhez is szükséges lehetett, így a bank bezárása az érintettek letelepedését is megnehezítheti.
A bank bezárása az orosz tulajdonú vállalkozások működését is veszélyezteti. A hozzáférhetetlenné vált üzleti számlák miatt egyes cégek nem tudnak fizetéseket, adókat vagy bérleti díjakat utalni, illetve fogadni a megrendelőiktől érkező kifizetéseket. Az orosz közösség tagjai ezért segítségnyújtási akciókat szerveztek, és arra kérik a lakosságot, hogy vásároljanak orosz tulajdonú üzletekben, látogassanak orosz éttermeket, és lehetőleg készpénzzel fizessenek.
A szerbiai betétbiztosítási rendszer személyenként és bankonként legfeljebb 50 ezer euróig garantálja a jogosult betétek visszafizetését. A kifizetések kezdetének időpontját a hét végéig teszik közzé.
A Szerb Nemzeti Bank október 31-én vonta vissza az Alta Bank működési engedélyét, miután a felügyeleti vizsgálat a pénzintézet pénzügyi helyzetének jelentős romlását állapította meg.
A szervezett bűnözés elleni ügyészség november 2-án őrizetbe vette Davor Macurát, a bank tulajdonosát, valamint két banki vezetőt.
A korábbi kormánypárthoz, a Szerb Haladó Párthoz (SNS) közel álló üzletember bankjának összeomlása néhány nappal az október 25-i parlamenti választás után következett be, amelyen az Egyetemista Lista győzelme véget vetett az SNS 14 éves kormányzásának.
Az Ukrajna elleni orosz invázió 2022. februári kezdete óta több tízezer orosz állampolgár telepedett le Szerbiában, elsősorban Belgrádban és Újvidéken. A Belgrádi Biztonságpolitikai Központ korábbi becslése szerint az orosz közösség létszáma elérhette a 80-110 ezret, míg a 2025 végi adatok mintegy 62 ezer Szerbiában élő orosz állampolgárról szóltak. A háború előtt a hivatalos adatok szerint körülbelül ötezer orosz élt a nyugat-balkáni országban.
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