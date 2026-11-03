Elemzők megnézték, mennyit mozgott a frontvonal Ukrajnában - Meglepő eredmény jött ki

Az elmúlt pár hónapban érkeztek hírek arról, hogy az ukrán csapatok kisebb ellentámadásokkal igyekeznek eltolni az orosz erőket a donyecki Kramatorszk és Szlavjanszk városától. Nyílt forrásból dolgozó elemzők összevetették az orosz és ukrán jelentéseket. Az eredmény nem Moszkvának kedvez.

A relatíve megbízhatónak számító, nyugati sajtó által is idézett AMK Mapping nyilt forrásból dolgozó elemző összeszámolta az orosz és ukrán területnyereségeket. Az eredményekből világosan látszik, hogy melyik harcoló fél hova helyezi a hangsúlyt: Moszkva főleg Harkivra és Zaporizzsjára koncentrál, az ukránok pedig egyértelműen Donyeckre.

Changes on the frontline in Ukraine for October 2026: Yellow = Russian advances Light blue = Ukrainian advances Russian advances: Kharkiv Oblast: ~47.9 km² Zaporizhzhia Oblast: ~44.6 km² Donetsk Oblast: ~32.5 km² Dnipropetrovsk Oblast: ~9.1 km² Sumy Oblast: ~3.7 km² Total: ~137.8 km² (down by 24.74% compared to September) Ukrainian advances: Donetsk Oblast: ~155.3 km² Dnipropetrovsk Oblast: ~13.7 km² Sumy Oblast: ~39.3 km² Kharkiv Oblast: ~23.3 km² Zaporizhzhia Oblast: ~12.3 km² Luhansk Oblast: ~8.8 km² Total: ~252.7 km² (down by 62.28% compared to September) Note: The main figures (not including the section below) covers net gains for each side. Ukrainian advances that took place on territory Russia occupied within this month will simply be subtracted from the Russian total, and vice versa. Net changes overall (Russian advances minus Ukrainian advances): + ~114.9 km² in favour of Ukraine. — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 3, 2026

A végleges eredmények azt mutatják, hogy az oroszok összesen 137,8 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, akad azonban egy bökkenő:

az ukrán csapatok 252,7 négyzetkilométert foglaltak vissza, így szeptember után októberben is több területnyeresége van Kijevnek, mint Moszkvának.

Az elemzésből ugyanakkor az is kiderül, hogy a haladás mértéke az oroszoknál és az ukránoknál is csökkent.

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