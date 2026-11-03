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Elemzők megnézték, mennyit mozgott a frontvonal Ukrajnában - Meglepő eredmény jött ki
Globál

Elemzők megnézték, mennyit mozgott a frontvonal Ukrajnában - Meglepő eredmény jött ki

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Az elmúlt pár hónapban érkeztek hírek arról, hogy az ukrán csapatok kisebb ellentámadásokkal igyekeznek eltolni az orosz erőket a donyecki Kramatorszk és Szlavjanszk városától. Nyílt forrásból dolgozó elemzők összevetették az orosz és ukrán jelentéseket. Az eredmény nem Moszkvának kedvez.

A relatíve megbízhatónak számító, nyugati sajtó által is idézett AMK Mapping nyilt forrásból dolgozó elemző összeszámolta az orosz és ukrán területnyereségeket. Az eredményekből világosan látszik, hogy melyik harcoló fél hova helyezi a hangsúlyt: Moszkva főleg Harkivra és Zaporizzsjára koncentrál, az ukránok pedig egyértelműen Donyeckre.

A végleges eredmények azt mutatják, hogy az oroszok összesen 137,8 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, akad azonban egy bökkenő:

az ukrán csapatok 252,7 négyzetkilométert foglaltak vissza, így szeptember után októberben is több területnyeresége van Kijevnek, mint Moszkvának.

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Az elemzésből ugyanakkor az is kiderül, hogy a haladás mértéke az oroszoknál és az ukránoknál is csökkent.

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