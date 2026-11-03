Eljött az ítélet napja: csúnya gyomrost kaphat Trump, fenekestül felfordulhat Amerika – 5 pontban a legfontosabb kérdések

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Ma tartják a félidős választásokat az Egyesült Államokban. Nagyjából 250 millió amerikai állampolgár jogosult a szavazásra, és rekordmennyiségű ember, több mint 50 millióan már előzetesen leadták a voksukat személyesen vagy levélben. A lelkesedés és a részvételi hajlandóság a demokrata oldalon tűnik nagyobbnak, miközben a Republikánus Párt igyekszik mindent megtenni a várható veszteségek minimalizálásáért. De mi a tét pontosan? És mire lehet elég a demokraták mozgósítása? Most megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket.

1. Mi történik ma?

November 3-án félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban.

a legfontosabb, hogy Ennek részeként szövetségi kongresszusi szavazás zajlik, ami lényegében a magyar országgyűlési (parlamenti) választások megfelelője.

A név onnan ered, hogy a midterm mindig megfelezi az éppen regnáló elnök négyéves ciklusát, legyen az demokrata vagy republikánus. Így egyfajta visszajelzésként is felfogható a választók részéről, hogy mennyire elégedettek az elnöki eddigi ténykedésével.

Ma újraválasztják a Kongresszus alsóháza, a képviselőház mind a 435 tagját, az ottani mandátumok ugyanis mindössze két évre szólnak. A képviselőházban lakosságarányosan osztják szét a mandátumokat, a leggyérebben lakott államoknak csak egy (pl. Wyoming), míg a legnépesebbeknek akár 52 képviselője van (Kalifornia).

A száz fős felsőházban, azaz szenátusban kissé bonyolultabb a helyzet. Szenátorból mind az ötven államnak ugyanannyi, kettő-kettő jut mérettől függetlenül, és kettő helyett hat évre választják őket. A felsőházi mandátumok azonban egymáshoz képest elcsúsztatva kezdődnek és járnak le, így kétévente mindig csak a szenátorok harmada kerül sorra. Idén 35 szenátusi hely sorsa dől el, mivel két időközi választást is tartanak. Mindez azt is jelenti, hogy 65 szenátornak nem kell aggódnia 2026-ban, majd csak 2028-ban vagy 2030-ban.

Nemcsak a szövetségi törvényhozás összetételéről döntenek a választók, állami szintű választások is zajlanak. 36 államban választanak ma kormányzót, és több tucat helyen szerepelnek a szavazólapokon olyan tisztségek, mint a választások lebonyolításáért felelős tisztviselő, államügyész, agrár-, vagy oktatáspolitikai vezető. Ezenkívül szinte mindenhol rendeznek állami törvényhozási választást is.

A kormányzóválasztási esélyeket ebben a cikkünkben latolgattuk.

Mi több, rengeteg népszavazást is tartanak, szám szerint összesen 39 államban 145 kérdésről lehet dönteni.

Kaliforniában például egy egyszeri, 5 százalékos vagyonadóról döntenek, amelyet a legalább egymilliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkező lakosoknak kellene befizetnie. Tennessee-ben alkotmányba foglalnák az állami ingatlanadó tilalmát, míg néhány államban olyan javaslatok vannak napirenden, amelyek megtiltanák a transznemű diákoknak, hogy a biológiai nemüktől eltérő iskolai sportcsapatokban versenyezzenek, vagy betiltanák a kiskorúak nemátalakító műtétét. Másutt az abortuszjogról rendeznek referendumot, számos helyen pedig még jobban megerősítenék, hogy kizárólag amerikai állampolgárok vehetnek részt az állami választásokon.

2. Miről szól a választás?

Mivel az elnökválasztási évektől eltérően a félidős szavazáson egyik pártnak sincs elnökjelöltje, aki országos szinten összefogná a kampányt, általában felerősödnek a helyi, sajátos dinamikák. Ennek ellenére akadnak olyan országos tényezők, amelyek mindenhol meghatározzák a kampányt.

A félidős választások hagyományosan a hatalmon lévő párt megbüntetéséről szólnak, ezért a hivatalban lévő elnökök általában a háttérbe vonulnak, hogy ne rontsanak sajátjaik esélyein.

Nem úgy Donald Trump, aki szeptemberben szokatlan módon félidős nagygyűlést tartott, és azóta is megállás nélkül kampányol,

elsősorban azért, hogy felrázza a látszólag elkedvetlenedett szavazótáborát. Az, hogy a félidős választások rendszerint alacsonyabb részvétel mellett zajlanak, mint az elnökválasztások, többnyire a Demokrata Pártnak kedvez. A nagy általánosságban magasabb végzettségű és társadalmi státuszú demokrata szavazók ugyanis nagyobb eséllyel járulnak az urnákhoz, mint republikánus társaik.

Erre rájön még az, hogy Trump történelmi távlatban is rendkívül népszerűtlen elnöknek számít.

Arról, hogy hogyan eshet szét alig két év után Trump 2024-es szavazótábora, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

A New York Times legutóbbi felmérésében a szavazók mindössze harmada volt elégedett Trump elnökségével, ezzel az aránnyal pedig

az összes elnök közül a valaha volt második leggyengébb pozícióból kanyarodik rá a félidős választásra a második világháború óta.

A RealClearPolling összesítése alapján az amerikaiak 64 százaléka gondolja, hogy rossz irányba haladnak az ország dolgai. A legtöbben a megélhetési költségeket tartják a legégetőbb problémának, a félidős választási kampány így elsősorban az árak emelkedéséről szólt. A megélhetési gondokat Trump – ahelyett, hogy a 2024-es választási ígéretének megfelelően enyhítette volna – csak tovább tetézte a vámháborúkkal és az iráni háborúval, ami leginkább a műtrágya és az üzemanyagok árát lőtte ki a sztratoszférába.

Trump tehát két éve a nyertese volt annak, hogy az amerikaiak a pénztárcájukkal szavaztak, 2026-ra azonban már a vesztese lehet ugyanennek.

A választók most rajta kérik számon ugyanazt, amit 2024-ben Joe Bidenen.

Ahogy gyarapodtak a megélhetési problémák, úgy korrupciógyanús ügyek lengték körbe a republikánus kormányzatot és a Trump családot, és új választói aggályként megjelent a felmérésekben a kormányzati korrupció. De újdonságként felbukkant a mesterséges intelligencia is, ami elsősorban a technológia munkaerőpiacra gyakorolt hatása, valamint az adatközpontok energiaigénye, az emelkedő rezsiszámlák miatt aggasztja az embereket.

Nem túl rózsás képet fest a republikánusok iránti választói bizalomról, hogy miközben tíz amerikaiból hét elutasítja azt, ahogy Trump a megélhetési ügyeket kezelte,

kivétel nélkül az összes szakpolitikai területen a demokratákat tartják hitelesebbnek a szavazók.

3. Mik az esélyek?

A képviselőház kapcsán már hónapokkal ezelőtt nem volt kérdés, hogy a demokratáknak áll a zászló. A mostani, rendkívül szoros erőviszonyok (219 republikánus, 214 demokrata, 2 betöltetlen mandátum) mellett

mindössze négy helyet kellene átfordítaniuk az alsóházi többség megkaparintásához.

Mindez annak ellenére sem lesz számukra óriási kihívás, hogy a republikánusok tavaly választókerület-manipulációs háborút robbantottak ki, amely révén jó pár képviselőházi körzetet átfazoníroztak, hogy nekik lejtsen a pálya.

A Silver Bulletin közvélemény-kutatási átlagában jelenleg 8,9 százalékponttal vezetnek a demokraták a kongresszusi szavazatban. Ennek fényében Nate Silver adatguru modellje 96 százalékra teszi annak a valószínűségét, hogy átfordul az alsóházi többség a demokraták javára. Ez nagyjából úgy fordítható le a statisztikai modell alapján, hogy

a Demokrata Párt 241 képviselőre számíthat,

míg a republikánusok csak 194-re,

ami régóta nem látott, tetemes többség lenne a demokraták javára.

A leginkább körömrágós képviselőházi körzeteket ebben a cikkünkben vettük végig, ahogy azt is, hogy melyeket érdemes figyelni már hajnalban, ha korai betekintést szeretnénk nyerni az eredményekbe.

A szenátusban kezdettől fogva más volt a helyzet. A felsőházban sem sokkal nagyobb, mindössze 53-47 arányú a republikánus többség, viszont abból kifolyólag, hogy

idén olyan államokban tartanak választást, amelyeket Trump 2024-ben magabiztosan nyert, eredetileg jóval kevesebben mertek volna arra fogadni, hogy a demokraták egyáltalán labdába rúghatnak.

A megélhetési gondok által tematizált kampány utolsó heteiben aztán mégis sorban jöttek a felmérések, amelyek kiélezett küzdelemre engedtek következtetni olyan republikánus fellegvárakban is, mint Ohio, Iowa, Texas, Kansas vagy akár Dél-Karolina. Ez részben annak is köszönhető, hogy Texasban és Kansasben a demokraták jóval erősebb és konszenzusosabb jelöltet állítottak ki, mint a republikánusok. Nem véletlenül látogatott el az utolsó hetekben Trump többek közt Mississippibe és Alabamába, hogy bebiztosítsa és felrázza a republikánusok törzsszavazóit.

A legfontosabb szenátusi csataterek, amelyekre érdemes figyelni, a következők:

Erőviszonyok a szenátusi csatatereken a Silver Bulletin összesítése alapján Demokrata jelölt (%) Republikánus jelölt (%) Demokrata fölény az idei felmérésekben (%-pont) 2024-es elnökválasztási különbség (%-pont) Potenciális elmozdulás demokrata irányba (%-pont) Mississippi 38,9 45,5 -6,6 -23,0 16,4 Florida 43,2 49,2 -6,0 -13,0 7,0 Dél-Karolina 45,6 47,0 -1,4 -17,9 16,5 Nebraska 46,0 47,0 -1,0 -20,5 19,5 Iowa 47,0 46,1 0,9 -13,2 14,1 Maine 49,5 46,8 2,7 6,9 -4,2 Texas 49,1 46,2 2,9 -13,7 16,6 Ohio 48,3 45,3 3,0 -11,2 14,2 Alaszka 47,9 44,8 3,1 -13,1 16,2 Kansas 49,1 46,0 3,1 -16,1 19,2 Michigan 49,6 45,5 4,1 -1,4 5,5 Minnesota 49,6 42,7 6,9 4,2 2,7 New Hampshire 50,0 42,7 7,3 2,8 4,5 Észak-Karolina 52,2 42,0 10,2 -3,2 13,4 Georgia 52,5 42,2 10,3 -2,2 12,5 Forrás: Silver Bulletin, Portfolio-gyűjtés. November 1-jei állapot.

A Silver Bulletin előrejelzése azt mutatja, hogy

a demokraták megőrizhetik Georgiát, New Hampshire-t, Minnesotát és Michigant,

és átfordíthatják Észak-Karolinát, Maine-t, Texast, Ohiót, valamint Kansast.

Iowában és Alaszkában ugyanakkor fej fej melletti a küzdelem.

Nebraskát, Dél-Karolinát, Mississippit és Floridát továbbra is Trump pártja húzhatja be.

Ez azt jelentené, hogy a demokraták legalább 52, míg a republikánusok minimum 46 szenátorral bírnának. Ebből a leosztásból már nem lep meg senkit, hogy annak az esélyét, hogy a szenátus átforduljon, a Silver Bulletin elég magasra, 81,5 százalékra taksálja.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy még hónapokkal ezelőtt sem mert volna magára valamennyire adó elemző ilyen végeredményt jósolni, mégis itt vagyunk.

Meglátjuk, hogy esetleg túl rózsás képet festettek-e a felmérések (és Nate Silver modellje) a demokraták esélyeiről – bár persze az sem kizárt, hogy nem a republikánusokat, hanem a demokratákat becsülték alul.

A legfontosabb szenátusi összecsapásokról, és arról, hogy hol dőlhet el a felsőház sorsa, itt olvashatnak bővebben.

4. Mi szólhat mégis a republikánusok mellett?

Több, egymással összefüggő dologban reménykedhet Trump pártja a történelmi vereség és a "kék cunami" elkerülése érdekében.

Bár az előzetes részvételi adatok inkább a demokratáknak kedveznek, saját szavazóik még az urnákhoz járulhatnak a mai nap folyamán, amivel mérsékelhető lehet a Ted Cruz republikánus szenátor által vizionált "vérfürdő" kiterjedése.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 31. Valóságos vérfürdő fenyeget – Kongatja a vészharangot Trump szövetségese

Miközben a felmérések magabiztos demokrata vezetésről árulkodnak, abban is bízhat a Republikánus Párt, hogy az amerikai társadalom politikai megosztottsága egyszerűen mélyrehatóbb annál, mint hogy az olyan hagyományosan konzervatív államok, mint Kansas vagy Texas hirtelen demokrata szenátort válasszanak. Kansas például 1932 óta csak republikánus szenátorjelöltre voksolt, texas pedig a '90-es évek óta nem vlasztott demokratát.

2016 óta ráadásul a közvélemény-kutatások tendenciózusan felülmérték a demokraták támogatottságát, kiváltképp azokban a középnyugati és préri államokban, amelyek most eldönthetik a szenátusi választást. Ha ez így történt idén is, akkor talán elmaradhat a republikánusok rémálmait megelevenítő forgatókönyv. Fontos hozzáfűzni ugyanakkor, hogy a republikánusok alulbecslése kizárólag az elnökválasztásokon volt jellemző, a félidős választásokon 2018-ban és 2022-ben is meglehetősen pontosnak bizonyultak a pollok.

Arról, hogy idén mennyire bízhatunk a közvélemény-kutatásokban, itt írtunk hosszabban.

Mindenesetre abba is kapaszkodhat esetleg Trump pártja, hogy még ha a képviselőházat el is veszítik, a szenátus irányítását eldöntő államokban alig 3-4 százalékpont választja el egymástól a jelölteket a Silver Bulletin átlagában, azaz éppen beleférne a megszokott közvélemény-kutatási hibahatárba, ha mégis a republikánus jelölt diadalmaskodna. Ha tehát az alsóház már rég veszett fejsze nyele, a szenátusban legalább még egy döntetlent kipréselhetnek magukból, ami következtében Trump alelnöke, J. D. Vance szava döntene.

Tény azonban, hogy a kutatások alapján kék hullám közelít, a kérdés már csak az, hogy elég lesz-e a szenátus megfordításához is.

5. Elfogadja Trump a választás eredményét?

Trump a Joe Biden által megnyert, szerinte "elcsalt" 2020-as elnökválasztást szinte nap mint nap felemlegeti, de amúgy is szívesen dobálózik választási csalásról szóló vádakkal.

Az amerikai elnök a fentebbi kérdésre azt válaszolta,

igen, ha őszinte választások.

A választások lebonyolítása elsősorban a tagállamok feladata az amerikai alkotmány értelmében, így a mindenkori elnöknek normális esetben rendkívül korlátozott ebbe a beleszólása.

Trump ennek ellenére több csatornán is igyekezett nyomást gyakorolni a folyamatra,

például az igazságügyi és a belbiztonsági minisztériumon, az FBI-on és a postaszolgálaton keresztül is.

Az igazságügyi tárca például beperelt 30 államot, hogy adják ki a választói névjegyzékeiket, ám a bíróságok kivétel nélkül elutasították a kereseteket, ahogy Trump arra irányuló próbálkozásait is, hogy korlátozza a levélszavazást. Október közepén abból is pereskedés lett, hogy a Trump-kormányzat arra akarta kényszeríteni Kaliforniát és Washingtont, válasszanak külön több tízezer voksot, amelyet Trumpék szerint nem állampolgárok adtak le. Helyi tisztviselők szerint a Fehár Ház által idézett választói listák nem tükrözik a valós számokat. A republikánus adminisztráció egészen a legfelsőbb bíróságig vitte az ügyet, de a csúcsbíróság tegnap elutasította az ügyet.

A legagresszívabban Alaszkában lépett fel a Trump-adminisztráció. Mivel – a New York Times cikke szerint a demokraták trükközéséből kifolyólag – szerepel a szavazólapon egy hasonló nevű induló, mint az újraválasztásért küzdő republikánus jelölt (Dan J. Sullivan, illetve Dan S. Sullivan), az igazságügyi tárca Trump utasítására pert indított, hogy demokrata győzelem esetén függesszék fel az eredmény hitelesítését addig, amíg ki nem vizsgálják, hogy nem tévesztették-e meg a választókat. Szakértők szerint a beadvány jogi szempontból valószínűleg zsákutca, és csak az eredmény hitelesítésének elutasításához vagy elodázásához szolgálhat munícióként.

Egyesek aztán amiatt aggódnak, hogy miután januárban az FBI egy bírói végzés birtokában 2020-as elnökválasztási szavazólapokat foglalt le a georgiai Fulton megyében, ez szóba jöhet az idei választáson is. Szintén vissza-visszatérő aggály, hogy noha a fegyveres erők jelenlétét a szavazóhelyiségeknél szövetségi törvény tiltja, esetleg felbukkanhatnak a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) tisztjei az urnák közelében, hogy elriasszák a színesbőrű és/vagy latino szavazókat. Trump belbiztonsági minisztere korábban nem zárta ki ennek a lehetőségét.

Az igazságügyi tárca azt közölte, hogy rekordszámú, mintegy ezer választási megfigyelőt küld az 50 államba, de köztük nem lesznek sem ICE-, sem FBI-ügynökök.

A választási eredmények hitelesítése egészen 2027. január 3-ig, az újonnan megválasztott Kongresszus hivatalba lépéséig elhúzódhat. Felmerült annak a potenciális veszélye is, hogy a republikánusok megtagadják a győztes demokrata képviselők beiktatását, ám Mike Johnson, a republikánusok (valószínűleg leköszönő) házelnöke abszurdnak nevezte ezt a forgatókönyvet.

A választási eseményeket ebben a cikkben követjük nyomon, percről percre:

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images