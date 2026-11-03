Elszabadultak az indulatok Ukrajnában: tömeg rohamozta meg a katonai bázist

A beszámolók szerint mintegy százfős tömeg gyűlt össze a Nemzeti Gárda egyik bázisánál, ahol huszonkét frissen besorozott újoncot, valamint engedély nélküli eltávozásról visszahozott katonát tartottak fogva.
A demonstrálók egy része rátámadt a helyszínre érkező rendőrökre és katonákra.
Az ukrán médiában bemutatott felvételeken az látható, ahogy a többek között csuklyás férfiakból álló tömeg megrohamozza az épületet, miközben lövések dördülnek, azt egyelőre nem tudni, ki lőtt.
Az eset súlyossága miatt a Nemzeti Gárda parancsnoka és Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke is a helyszínre sietett.
Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai és a katonai ombudsman hivatala jelenleg is vizsgálja, milyen körülmények között sorozták be, illetve vették őrizetbe az érintett huszonkét férfit, akik közül négyen orvosi ellátásra szorultak. Olha Resetilova katonai ombudsman közölte, hogy a hétfőn megtámadott egyenruhások között harcedzett veteránok és volt hadifoglyok is voltak.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elnökhelyettese az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek elmondta, hogy a hétfői incidenst szándékosan szervezték meg az egyik bent lévő férfi kiszabadítása érdekében. Az országos rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint tömeges zavargás és a hadsereg munkájának akadályozása miatt indult büntetőeljárás, a belügyminiszter pedig álhírnek minősítette a kínzásokról szóló beszámolókat.
Kirilo Budanov, az elnök tanácsadója az ukrán televízióban bejelentette, hogy őrizetbe vették a zavargás fő hangadóját. Egy mentősnek öltözött nőről van szó, aki korábban már terepszemlét is tartott a helyszínen. Budanov ugyanakkor elismerte, hogy bár a történtek szándékos provokációnak tűnnek, rávilágítanak a meglévő társadalmi feszültségekre és a megoldásra váró problémákra is.
Forrás: Reuters
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