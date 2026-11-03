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Elszabadultak az indulatok Ukrajnában: tömeg rohamozta meg a katonai bázist
Globál

Elszabadultak az indulatok Ukrajnában: tömeg rohamozta meg a katonai bázist

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Összecsapások törtek ki a tüntetők és a hatóságok között hétfő késő este egy Kijev közelében található katonai körletnél, miután a közösségi médiában hírek terjedtek el az ott elhelyezett újoncok állítólagos bántalmazásáról. Az ukrán hatóságok keddi közlése szerint vizsgálatot indítottak az ügyben, a történteket mesterségesen gerjesztett provokációnak tartják.

A beszámolók szerint mintegy százfős tömeg gyűlt össze a Nemzeti Gárda egyik bázisánál, ahol huszonkét frissen besorozott újoncot, valamint engedély nélküli eltávozásról visszahozott katonát tartottak fogva.

A demonstrálók egy része rátámadt a helyszínre érkező rendőrökre és katonákra.

Az ukrán médiában bemutatott felvételeken az látható, ahogy a többek között csuklyás férfiakból álló tömeg megrohamozza az épületet, miközben lövések dördülnek, azt egyelőre nem tudni, ki lőtt.

Az eset súlyossága miatt a Nemzeti Gárda parancsnoka és Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke is a helyszínre sietett.

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Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai és a katonai ombudsman hivatala jelenleg is vizsgálja, milyen körülmények között sorozták be, illetve vették őrizetbe az érintett huszonkét férfit, akik közül négyen orvosi ellátásra szorultak. Olha Resetilova katonai ombudsman közölte, hogy a hétfőn megtámadott egyenruhások között harcedzett veteránok és volt hadifoglyok is voltak.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elnökhelyettese az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek elmondta, hogy a hétfői incidenst szándékosan szervezték meg az egyik bent lévő férfi kiszabadítása érdekében. Az országos rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint tömeges zavargás és a hadsereg munkájának akadályozása miatt indult büntetőeljárás, a belügyminiszter pedig álhírnek minősítette a kínzásokról szóló beszámolókat.

Kirilo Budanov, az elnök tanácsadója az ukrán televízióban bejelentette, hogy őrizetbe vették a zavargás fő hangadóját. Egy mentősnek öltözött nőről van szó, aki korábban már terepszemlét is tartott a helyszínen. Budanov ugyanakkor elismerte, hogy bár a történtek szándékos provokációnak tűnnek, rávilágítanak a meglévő társadalmi feszültségekre és a megoldásra váró problémákra is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2023, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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