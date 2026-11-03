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Kijött a CNN exit pollja: kezdhet igazán aggódni Trump?
Globál

Kijött a CNN exit pollja: kezdhet igazán aggódni Trump?

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Az amerikai választók túlnyomó többsége elégedetlen az ország helyzetével, a gazdaság állapotával és Donald Trump elnöki teljesítményével – derül ki a CNN választói felmérésének előzetes, országos eredményeiből. A megkérdezettek nagyjából háromnegyede csalódott az Egyesült Államokban zajló folyamatok miatt, tízből négyen pedig kifejezetten dühösnek érzik magukat a kialakult helyzetben.
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A kedvezőtlen közhangulat hátterében alapvetően a gazdasági nehézségek és az elnöki teljesítmény elutasítása áll. Országosan a szavazók hatvan százaléka elégedetlen Trump tevékenységével, a felük pedig kifejezetten élesen bírálja azt.

Figyelemre méltó változás, hogy a 2024-es elnökválasztáson még Trumpot támogató szavazók mintegy ötöde mára elfordult tőle, és kedvezőtlenül ítéli meg a munkáját.

A gazdasági helyzetet a választók háromnegyede tartja rossznak, kilencven százalékuknál pedig a megélhetési költségek alakulása volt a legfőbb szempont a szavazatuk leadásakor. Bár az infláció miatti nehézségekre panaszkodók aránya hasonló a két évvel ezelőttihez, a választók most közvetlenül Trumpot teszik felelőssé a drágulásért. A megkérdezettek kétharmada szerint az elnök csak rontott a gazdaság állapotán, a magasabb árakat pedig nem a külső körülményeknek, hanem kifejezetten az ő gazdaságpolitikájának tulajdonítják.

A válaszadók többsége úgy látja, hogy Trump nem a megfelelő célokra összpontosít, és a saját érdekeit az országéi elé helyezi. Bár az elnök arra kérte a táborát, hogy a félidős választáson úgy szavazzanak, mintha az ő neve is szerepelne a szavazólapon, a választóknak kevesebb mint egyötöde voksolt a képviselőházi jelöltekre kifejezetten Trump támogatása miatt. A többiek vagy tudatosan ellene szavaztak, vagy nem vették figyelembe a személyét a döntéskor. A legfontosabb problémának a gazdaságot és a demokrácia helyzetét tartják, míg a bevándorlás, az egészségügy, a külpolitika és a bűnözés jóval kevesebbek számára bizonyult elsődlegesnek.

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A választók elégedetlensége túlmutat a gazdaságon, miután az elnöki ciklus első két évének több más intézkedését is bírálják. A többség szerint a kormányzat túl messzire ment a bevándorlási szabályok szigorításával, ahogy azt is hibás döntésnek tartják, hogy az Egyesült Államok katonai akciót indított Irán ellen.

A washingtoni intézményekkel szembeni bizalmatlanság ugyanakkor nem korlátozódik a Fehér Házra. A választók a Kongresszus és a Legfelsőbb Bíróság munkáját is negatívan ítélik meg, és mindkét nagy párt népszerűsége mélyponton van, bár a republikánusok megítélése még a demokratákénál is rosszabb. A korábbi választásokhoz képest komoly fordulat, hogy a gazdaság irányításában jelenleg valamivel többen bíznak a demokratákban, mint a republikánusokban, miközben a szavazók ötöde egyik pártot sem tartja alkalmasnak a feladatra. Az általános borúlátást jelzi, hogy a többség szerint a következő generáció élete még a mainál is nehezebb lesz, és mindössze egyharmaduk tartja igazságosnak az amerikai gazdasági rendszert.

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Amerikai választások: bizakodóak a politikusok

Címlapkép forrása: Tom Brenner/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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