Kitálaltak Donald Trump emberei: ebből súlyos vereség lesz - Egyetlen ember okolható a kudarcért

A lap arról ír: a választási kampányaik során látványosan próbáltak elhatárolódni a republikánusok Donald Trump népszerűtlen intézkedéseitől, mint például a tarifaháború vagy az iráni háború, ugyanakkor nyilvánosan nem merték kritizálni az amerikai vezetőt. A Politico azonban több mint egy tucat republikánus vezetővel való beszélgetés után azt írja:
Trump párttásai pontosan tisztában vannak azzal, hogy az elnök intézkedései miatt romlottak le a választási esélyeik.
Volt egy pont az év elején, amikor azt éreztük, hogy tényleg történelmi változás lesz. Aztán Trump lebombázta Iránt, ezután egyik dolog követte a másikat”
– nyilatkozta az amerikai lapnak névtelenül egy republikánus kongresszusi képviselő.
Legalább amikor Barack Obama volt az elnök, az ellenségeivel szúrt ki, nem a barátaival”
– mondta a lapnak egy másik republikánus képviselő.
Mind tudjuk, ki a probléma. Trump az. Innentől fogva folyamatosan veszítünk majd?”
– mondta a lapnak egy republikánus választási stratéga, aki szerint az időközi választáson Trump pártja 35 képviselőházi és hat szenátusi helyet is veszíthet.
Trumpot az iráni háború, az elszabadult infláció és a tarifaháború mellett amiatt is hibáztatják, hogy túlságosan durván lépett fel a bevándorlók ellen, ezzel olyan, jelentős bevándorló lakosságú államokban is vesztett népszerűségéből, mint Florida vagy Texas.
Trump megnyerte Miamit, aztán odament erre a helyre, ahonnan a legtöbb támogatást kapta, aztán, ha őszinték akarunk lenni, jól átb***ott mindenkit”
– mondta a Politicónak egy floridai republikánus.
Jobban foglalkozik a [Fehér Házban készülő] bálteremmel, mint azzal, hogy a republikánusok megnyerjék az időközi választást. A Nobel-békedíjat akarja, meg ezeket a nagy, életutat mutató dolgokat, de közben nem foglalkozik azzal, hogy mit kéne tennie elnökként”
– mondta a lap egyik forrása.
Végül a cikk azzal zárul, hogy egy választási kampánystratéga egyetlen üzenetet küld az elnöknek, ha csúnyán kikapnak az időközin:
Köszönjük, Donald Trump.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
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