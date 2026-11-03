8°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Kitálaltak Donald Trump emberei: ebből súlyos vereség lesz - Egyetlen ember okolható a kudarcért
Globál

Kitálaltak Donald Trump emberei: ebből súlyos vereség lesz - Egyetlen ember okolható a kudarcért

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kudarcra készülnek a Republikánus Párt politikusai az időközi választáson – a várható vereségért pedig nem mást tesznek felelőssé, mint Donald Trump amerikai elnököt – írta meg a Politico, miután több republikánus vezetővel is diszkrét beszélgetéseket folytattak.

A lap arról ír: a választási kampányaik során látványosan próbáltak elhatárolódni a republikánusok Donald Trump népszerűtlen intézkedéseitől, mint például a tarifaháború vagy az iráni háború, ugyanakkor nyilvánosan nem merték kritizálni az amerikai vezetőt. A Politico azonban több mint egy tucat republikánus vezetővel való beszélgetés után azt írja:

Trump párttásai pontosan tisztában vannak azzal, hogy az elnök intézkedései miatt romlottak le a választási esélyeik.

Volt egy pont az év elején, amikor azt éreztük, hogy tényleg történelmi változás lesz. Aztán Trump lebombázta Iránt, ezután egyik dolog követte a másikat”

– nyilatkozta az amerikai lapnak névtelenül egy republikánus kongresszusi képviselő.

Még több Globál

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Bevásárolt az oroszok legmodernebb repülőgépéből Irán - De egy gond azért akad az üzlettel

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Legalább amikor Barack Obama volt az elnök, az ellenségeivel szúrt ki, nem a barátaival”

– mondta a lapnak egy másik republikánus képviselő.

Mind tudjuk, ki a probléma. Trump az. Innentől fogva folyamatosan veszítünk majd?”

– mondta a lapnak egy republikánus választási stratéga, aki szerint az időközi választáson Trump pártja 35 képviselőházi és hat szenátusi helyet is veszíthet.

Trumpot az iráni háború, az elszabadult infláció és a tarifaháború mellett amiatt is hibáztatják, hogy túlságosan durván lépett fel a bevándorlók ellen, ezzel olyan, jelentős bevándorló lakosságú államokban is vesztett népszerűségéből, mint Florida vagy Texas.

Trump megnyerte Miamit, aztán odament erre a helyre, ahonnan a legtöbb támogatást kapta, aztán, ha őszinték akarunk lenni, jól átb***ott mindenkit”

– mondta a Politicónak egy floridai republikánus.

Jobban foglalkozik a [Fehér Házban készülő] bálteremmel, mint azzal, hogy a republikánusok megnyerjék az időközi választást. A Nobel-békedíjat akarja, meg ezeket a nagy, életutat mutató dolgokat, de közben nem foglalkozik azzal, hogy mit kéne tennie elnökként”

– mondta a lap egyik forrása.

Végül a cikk azzal zárul, hogy egy választási kampánystratéga egyetlen üzenetet küld az elnöknek, ha csúnyán kikapnak az időközin:

Köszönjük, Donald Trump.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Ókovács Szilvesztert az Operaház, Feledy Botondot a Külügyi Intézet éléről menesztették
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility