Lángokban az oroszok egyik legnagyobb olajfinomítója

Az Exilenova+ Telegram-csatorna és az UNIAN ukrán hírügynökség értesülései szerint a támadás célpontja a Szlavnyeft-JANOSZ finomító volt. A környéken élők három különálló tűzfészekről számoltak be az ipari zónában, azonban az esetleges áldozatokról és a keletkezett károk pontos mértékéről egyelőre nincsenek hivatalos információk.

Local residents report three fires on the territory of the Yaroslavl Oil Refinery. https://t.co/JwujOlGUB9 — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) November 3, 2026

A Moszkvától mintegy 250 kilométerre északkeletre fekvő üzem Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójának számít.

A létesítmény évente körülbelül 15 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és egyebek mellett benzint, gázolajat, valamint kerozint állít elő.

Az ukrán erők már több alkalommal is célba vették ezt a finomítót. Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a legutóbbi, szeptember 17-i támadás során az üzem AVT–3-as kőolaj-lepárló egysége rongálódott meg.

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