7°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Lángokban az oroszok egyik legnagyobb olajfinomítója
Globál

Lángokban az oroszok egyik legnagyobb olajfinomítója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Jaroszlavl városában található olajfinomítót november 3-ára virradó éjjel. A helyi lakosok beszámolói szerint a csapás nyomán több tűz is keletkezett a stratégiai fontosságú létesítmény területén - írta a Kyiv Independent.

Az Exilenova+ Telegram-csatorna és az UNIAN ukrán hírügynökség értesülései szerint a támadás célpontja a Szlavnyeft-JANOSZ finomító volt. A környéken élők három különálló tűzfészekről számoltak be az ipari zónában, azonban az esetleges áldozatokról és a keletkezett károk pontos mértékéről egyelőre nincsenek hivatalos információk.

A Moszkvától mintegy 250 kilométerre északkeletre fekvő üzem Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójának számít.

A létesítmény évente körülbelül 15 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és egyebek mellett benzint, gázolajat, valamint kerozint állít elő.

Még több Globál

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Alakul a botrány Amerikában: akár meg is akadályozhatják az egyik szenátor beiktatását

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Az ukrán erők már több alkalommal is célba vették ezt a finomítót. Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a legutóbbi, szeptember 17-i támadás során az üzem AVT–3-as kőolaj-lepárló egysége rongálódott meg.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszélesedhet a tűzszünet, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Nagy bejelentés jött Iránból - Zuhant a Brent, de a tech papíroknak már szárnyát szegték Amerikában
Felrobbant Oroszország legmodernebb, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépe: itt vannak a részletek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility