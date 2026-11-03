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Még be sem jöttek az eredmények, Trump szövetségese máris asztalt borított:
Globál

Még be sem jöttek az eredmények, Trump szövetségese máris asztalt borított: "őszintének kell lennünk!"

Portfolio
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A republikánus jelöltek számára súlyos tehertétel a félidős választásokon az elhúzódó iráni háború és az elszabaduló üzemanyagár – erről beszélt Ron DeSantis leköszönő floridai kormányzó hétfő este Stephen A. Smith rádióműsorában. A republikánus politikus figyelmeztette pártját, hogy nem tagadhatják le a választók előtt a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeit, valamint azt sürgette, hogy ne a technológiai óriásvállalatok érdekeit képviseljék - írja a Hill.

Egyszerűen őszintének kell lennünk. A benzin drágább. Ez sújtja az embereket, különösen a munkásosztályt, az áremelkedés oka pedig maga a konfliktus. Ez puszta tény

- fogalmazott a republikánus párti kormányzó, aki 2024-ben az elnökjelöltségért is ringbe szállt. Bár DeSantis akkoriban Donald Trump riválisának számított, azóta rendezték a viszonyukat.

Ha ezt nem tudod bevallani a szavazóknak, akkor manipulatívan félrevezeted őket, és más dolgokban nem fognak rád hallgatni

- mondta DeSantis.

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Az amerikai félidős választás napjára az üzemanyagárak új rekordot döntöttek, egy gallon benzin átlagára elérte a 4,11 dollárt.

A floridai kormányzó emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump annak idején azzal az ígérettel kampányolt, hogy nem indít újabb háborúkat. Az elhúzódó iráni szerepvállalás miatt azonban szerinte több republikánus szavazó is kiábrándult és elfordult a politikától. DeSantis úgy véli, ha a harcok elhúzódnak Trump ciklusának végéig, az teljesen megbéníthatja az elnök cselekvőképességét, és

rendkívül nehéz helyzetbe hozza az egész pártot a 2028-as elnökálasztáson.

Arra a kérdésre, hogy egy esetleges félidős választási vereség után milyen szakpolitikai kérdésekben kellene irányt váltaniuk a republikánusoknak – akár akarja Trump, akár nem –, DeSantis a mesterséges intelligenciát, az adatközpontokat és általában a technológiai óriásvállalatok szabályozását említette. Úgy véli, ha a demokraták magukhoz ragadják az AI ügyét, képesek lesznek megszólítani a hagyományosan konzervatívabb szavazókat is.

Pártként akkor teljesítünk a legjobban, ha a kisvállalkozók, a keményen dolgozó emberek mellett állunk ki. Amikor belemerülünk a korporatizmusba, akkor kezdünk igazán embereket veszíteni

- intette óva párttársait DeSantis a nagyvállalati érdekek kiszolgálásától.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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