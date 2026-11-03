Megszólalt Witkoff: kiderült, mikor ül asztalhoz Moszkva és Kijev

Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott hétfőn bejelentette, hogy Abu-Dzabiban november 10-én és 11-én amerikai közvetítéssel tárgyalásokat tartanak Oroszország és Ukrajna között.

Oroszország október végén kijelentette, hogy kész újra béketárgyalásokat folytatni, amelyek az év eleje óta zsákutcába jutottak.

A legutóbbi háromoldalú találkozóra az orosz, ukrán és amerikai delegációk között február közepén került sor Genfben, de az nem vezetett a konfliktus rendezéséhez, mivel mindkét fél ragaszkodott saját feltételeihez.

A megbeszélések a háború utáni biztonsági intézkedésekre, a feszültségcsökkentésre, a humanitárius erőfeszítésekre és a béke felé vezető következő lépésekre fognak összpontosítani

- írta Witkoff az X közösségi oldalon.

Hozzátette, hogy az amerikai tárgyalók a héten Brüsszelbe utaznak, hogy ott találkozzanak Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, az Európai Unió és a NATO képviselőivel, és megvitassák az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákat.

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