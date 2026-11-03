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Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden
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Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

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Stewe Witkoff amerikai különmegbízott bejelentette, hogy november 10 és 11 között kerül megrendezésre a következő orosz-ukrán béketárgyalás Abu-Dzabiban. Dmitro Lubinec ukrán és Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos levélben kéri az amerikai first lady, Melania Trump segítségét abban, hogy a herszoni Oleski környékére kihirdetett tűzszünetet más régiókra is kiterjesszék. A közelmúlt katonai puccsai óta Oroszországhoz egyre közelebb kerülő Mali és Niger azzal vádolja az ukrán titkosszolgálatot, hogy ellenzéki fegyveres csoportokat támogat a Száhel-övezetben. Kijev tagadja a vádakat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Megszólalt Witkoff: kiderült, mikor ül asztalhoz Moszkva és Kijev

Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott hétfőn bejelentette, hogy Abu-Dzabiban november 10-én és 11-én amerikai közvetítéssel tárgyalásokat tartanak Oroszország és Ukrajna között.

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Megszólalt Witkoff: kiderült, mikor ül asztalhoz Moszkva és Kijev
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Az oroszok is lövik az ukrán energetikai infrastruktúrát

Tömeges csapást mért az éjjel az orosz hadsereg az ukrán energetikai rendszernek a hadiipart és a hadsereget ellátó létesítményeire Vinnicja, Dnyipropetrovszk és Harkiv megyében - közölte kedd reggel a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

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Lángokban az oroszok egyik legnagyobb olajfinomítója

Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Jaroszlavl városában található olajfinomítót november 3-ára virradó éjjel. A helyi lakosok beszámolói szerint a csapás nyomán több tűz is keletkezett a stratégiai fontosságú létesítmény területén - írta a Kyiv Independent.

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Lángokban az oroszok egyik legnagyobb olajfinomítója
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Kórház kapott találatot Harkivban

Orosz légitámadás ért egy kórházat az ukrajnai Harkivban keddre virradóan, több tucat ember megsérült, kétszáz beteget evakuáltak az épületből - jelentette be az északkeleti nagyváros polgármestere.

(MTI)

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Moszkvát támadták éjszaka az ukrán drónok

A légvédelem 69 Moszkvára tartó drónt lőtt le az éjszakai és a hajnali órákban - közölték kedd reggel orosz hírügynökségek, az orosz főváros polgármestere, Szergej Szobjanyin Max-csatornáján reggel hatig megjelent bejelentéseket összesítve.

(MTI)

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Kiszélesedhet a tűzszünet, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Dmitro Lubinec ukrán és Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos levélben kéri az amerikai first lady, Melania Trump segítségét abban, hogy a herszoni Oleski környékére kihirdetett tűzszünetet más régiókra is kiterjesszék. A közelmúlt katonai puccsai óta Oroszországhoz egyre közelebb kerülő Mali és Niger azzal vádolja az ukrán titkosszolgálatot, hogy ellenzéki fegyveres csoportokat támogat a Száhel-övezetben. Kijev tagadja a vádakat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel. 

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Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

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