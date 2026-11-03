Milliárdos tétek forognak kockán: kiderült, mit jósolnak a fogadók a sorsdöntő választásról

Több mint 1,48 milliárd dollárnyi (azaz közel 500 milliárd forintnyi) tétet tettek meg a mai amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételük elé állítja a Kalshihoz és a Polymarkethez hasonló előrejelzési piacokat - írja a Reuters. A platformok most fokozott figyelem kereszttüzében bizonyíthatják, hogy képesek-e a hagyományos közvélemény-kutatásoknál megbízhatóbban megjósolni a választások kimenetelét.

A fogadási platformok 2024-ben tettek szert globális hírnévre azzal, hogy számos felméréssel szemben Donald Trump elnökválasztási győzelmét jelezték előre.

A BetInt elemzőcég által összesített adatok szerint

a fogadók 94 százalékos esélyt adtak arra, hogy a demokraták megszerzik a többséget a képviselőházban,

a szenátus esetében pedig 74 százalékra tették ugyanezt.

A teljes kereskedési forgalom nagy részét a Kalshi adta 1,33 milliárd dollárral, míg a Polymarket kongresszusi piacain mintegy 145 millió dollárnyi tétet kötöttek meg.

Bár a félidős választásokra több mint 28 ezer különböző fogadási piacot nyitottak, a tőke zöme néhány kiemelt csatatérállam szenátusi versenyére összpontosult.

A texasi összecsapásra például közel 67 millió dollárnyi tét érkezett, és a piacok kedd délután 74 százalékos esélyt adtak a demokrata James Talarico győzelmére Ken Paxton republikánus főügyésszel szemben.

győzelmére republikánus főügyésszel szemben. Michiganben több mint 26 millió dollárnyi fogadás mellett 76 százalékra taksálták a demokrata Abdul El-Sayed sikerét a republikánus Mike Rogersszel vívott küzdelemben.

A rekordösszegű tétek ellenére a platformok komoly kihívásokkal küzdenek a visszaélések megfékezése terén, miután kiderült, hogy több politikus a saját választási szereplésére fogadott. Egy washingtoni korrupcióellenes szervezet (ACDC) kutatása arra is rámutatott, hogy a kisebb forgalmú politikai piacok esélyeit viszonylag alacsony összegekkel is manipulálni lehet.

A kritikákra reagálva a Kalshi és a Polymarket szigorított az ellenőrzési protokolljain,

előbbi teljesen kitiltotta a politikusokat és a kampánystábok tagjait a politikai fogadásokból. A cégek azt hangsúlyozzák, hogy a piacok gyorsan korrigálják az esetleges torzulásokat.

Ebben a korrekcióban kulcsszerepet játszanak a közvélemény-kutatási és egyéb adatokat elemző, profitorientált nagybefektetők, akik a piaci tőke jelentős részét mozgatják. A múlt héten például a BetInt kettő félmillió és egy százezer dolláros, republikánusokra kötött tétet azonosított a Kalshi felületén, amelyeket valószínűleg hedge fundok tettek meg.

Az elmúlt időszakban több látványos tévedés is megmutatta a rendszer sebezhetőségét, mind az amerikai előválasztásokon, mind a nemzetközi porondon.

A múlt havi brazil elnökválasztáson például a Kalshi és a Polymarket mindössze 20 százalékos esélyt adott Luiz Inácio Lula da Silva győzelmére jobboldali kihívójával, Flávio Bolsonaróval szemben, ám végül mégis a hivatalban lévő elnök nyert.

A szakértők szerint ez azért történhetett meg, mert a profi kereskedők túlkompenzálták azt a kockázatot, hogy a felmérések gyakran alulbecsülik a jobboldali jelöltek támogatottságát. A platformok szóvivői ezzel szemben úgy érvelnek, hogy a 20 százalékos valószínűséggel bíró események is rendszeresen bekövetkeznek a valóságban, és ez alól a politikai meglepetések sem jelentenek kivételt.

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