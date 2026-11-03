Nagyszabású egyeztetés kezdődik Ukrajna jövőjéről és biztonságáról

Ukrajna jövőjéről és a háború lezárásáról tartanak magas szintű egyeztetéseket Brüsszelben a nyugati szövetségesek a héten. Az Európai Bizottság és a NATO égisze alatt zajló találkozók egy szélesebb körű diplomáciai folyamat részét képezik, amelynek következő állomásaként november elején az Egyesült Államok közvetítésével ukrán–orosz tárgyalásokra kerül sor Abu-Dzabiban.

Az Európai Bizottság keddi bejelentése szerint szerdán nagyszabású találkozót rendeznek Brüsszelben Ukrajna ügyében. Paula Pinho, a testület szóvivője közölte, hogy az egyeztetésen Ukrajna, az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság tisztviselői mellett a NATO és a Világbank képviselői is részt vesznek. A megbeszélés a korábban Miamiban tartott tárgyalások eredményeire épül.

A brüsszeli helyszínt korábban Steve Witkoff amerikai különmegbízott is megerősítette. A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó, a terveket jól ismerő forrás szerint

a delegációk egy Ukrajnának szánt gazdasági helyreállítási tervről, valamint az országnak nyújtandó biztonsági garanciákról fognak tárgyalni.

A diplomáciai nagyüzem csütörtökön a NATO szervezésében folytatódik. Allison Hart, az észak-atlanti szövetség szóvivője elmondta, hogy ezen a napon amerikai, brit, francia és német képviselők ülnek tárgyalóasztalhoz. A felek azt vitatják meg, miként lehetne igazságos és tartós módon véget vetni az ukrajnai háborúnak.

A mostani egyeztetések egy közvetlenebb békefolyamatot készítenek elő. Steve Witkoff az X közösségi oldalon közzétett korábbi bejegyzésében tudatta, hogy az Egyesült Államok november 10-én és 11-én Abu-Dzabiban ülteti egy asztalhoz az ukrán és az orosz delegációt. A két szemben álló fél találkozóján a háború lezárásáról, a feszültség csökkentéséről és a konfliktus utáni biztonsági megállapodásokról lesz szó.

Forrás: Reuters

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