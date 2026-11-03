8°C erősen fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 435
0 0
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 35
34 31
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Nagyszabású egyeztetés kezdődik Ukrajna jövőjéről és biztonságáról
Globál

Nagyszabású egyeztetés kezdődik Ukrajna jövőjéről és biztonságáról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna jövőjéről és a háború lezárásáról tartanak magas szintű egyeztetéseket Brüsszelben a nyugati szövetségesek a héten. Az Európai Bizottság és a NATO égisze alatt zajló találkozók egy szélesebb körű diplomáciai folyamat részét képezik, amelynek következő állomásaként november elején az Egyesült Államok közvetítésével ukrán–orosz tárgyalásokra kerül sor Abu-Dzabiban.

Az Európai Bizottság keddi bejelentése szerint szerdán nagyszabású találkozót rendeznek Brüsszelben Ukrajna ügyében. Paula Pinho, a testület szóvivője közölte, hogy az egyeztetésen Ukrajna, az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság tisztviselői mellett a NATO és a Világbank képviselői is részt vesznek. A megbeszélés a korábban Miamiban tartott tárgyalások eredményeire épül.

A brüsszeli helyszínt korábban Steve Witkoff amerikai különmegbízott is megerősítette. A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó, a terveket jól ismerő forrás szerint

a delegációk egy Ukrajnának szánt gazdasági helyreállítási tervről, valamint az országnak nyújtandó biztonsági garanciákról fognak tárgyalni.

A diplomáciai nagyüzem csütörtökön a NATO szervezésében folytatódik. Allison Hart, az észak-atlanti szövetség szóvivője elmondta, hogy ezen a napon amerikai, brit, francia és német képviselők ülnek tárgyalóasztalhoz. A felek azt vitatják meg, miként lehetne igazságos és tartós módon véget vetni az ukrajnai háborúnak.

Még több Globál

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Sorra gyilkolják a dolgozókat Európa legnagyobb atomerőművénél

Amerikai választás 2026: beütöttek az első problémák - Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

A mostani egyeztetések egy közvetlenebb békefolyamatot készítenek elő. Steve Witkoff az X közösségi oldalon közzétett korábbi bejegyzésében tudatta, hogy az Egyesült Államok november 10-én és 11-én Abu-Dzabiban ülteti egy asztalhoz az ukrán és az orosz delegációt. A két szemben álló fél találkozóján a háború lezárásáról, a feszültség csökkentéséről és a konfliktus utáni biztonsági megállapodásokról lesz szó.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter
Amerikai választás 2026: beütöttek az első problémák - Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?
Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility