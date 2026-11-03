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Napokon belül jön a háború? Egyértelmű, határozott választ adott Donald Trump - Erre lehet számítani
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Napokon belül jön a háború? Egyértelmű, határozott választ adott Donald Trump - Erre lehet számítani

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Donald Trump amerikai elnök egyértelműen kijelentette, hogy nem tervezi folytatni a háborút Irán ellen az időközi választások után – írja a New York Post.

Nem”

– ezt a rövid választ adta az amerikai elnök tegnapi washingtoni kampányrendezvényén egy újságíró kérdésére, aki azt akarta tudni, hogy folytatja-e az időközi választások után az amerikai elnök az Irán elleni háborút.

A lap arról ír: a rendezvényen összességében próbálta az elnök elbagatellizálni a katonai konfliktus fontosságát és súlyát.

Háborúról beszél mindenki. Ez nem is volt háború. Alig harcoltunk valamit”

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– mondta az elnök az eseményen.

Azt mondta: az Egyesült Államok likvidálta az iráni haderőt, az iráni vezetőket, csak azért állították le a csapásokat, mert Teherán megkérte erre őket. Azt is kijelentette, hogy Amerika győzött és most a Hormuzi-szoros ura.

A Wall Street Journal azt jelentette, hogy több olajat vittünk ki, mint bármikor valaha a szoros történelmében, az olajárak pedig zuhannak. Zuhannak, rekordmértékben. Soha senki nem látott még ilyen zuhanást és lenn is fognak maradni”

– mondta Donald Trump.

Az elnöki felszólalás magyar idő szerint tegnap éjjel hangzott el, ma hajnalban az amerikai haderő Iránt támadta, a Brent a hírre 2%-ot emelkedett.

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